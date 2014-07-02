Lanza de riego regulable rociadora
Gran potencia de rociado Con su elegante diseño, su gran comodidad de manejo y su perfecta funcionalidad, los nuevos aspersores y pistolas de riego de KÄRCHER son un auténtico acierto. En particular la empuñadura ergonómica de las pistolas aseguran una gran comodidad durante su empleo. Son compatibles con todos los conectores disponibles
Ajuste continuo y fijación del caudal de agua con una mano. Cuatro chorros ajustables: (1. Riego concentrado, 2. Riego en abanico, 3. Riego pulverizador, 4. Riego rociador). Sistema de conexión compatibles con todos los conectores más conocidos del mercado.
Características y ventajas
4 variantes de chorro
Ajuste del caudal de agua de paso con una sola mano
- Para permitir un manejo sencillo.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|195 x 60 x 60
Equipamiento
- Patrón de pulverización: neblina de pulverización
- Patrón de pulverización: chorro plano horizontal
- Patrón de pulverización: chorro concentrado
- Patrón de pulverización: aspersor