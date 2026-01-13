La pistola de riego permite regar el jardín con gran comodidad. Gracias a su pulsador bloqueable con función de enclavamiento se puede mantener el caudal de agua permanentemente sin tener que hacer presión. Además, la válvula de control manejable con una mano permite adaptar la cantidad de agua según las necesidades. La pistola de riego dispone de 2 patrones de pulverización: chorro concentrado y chorro de cono. Estos se pueden ajustar de forma gradual según las necesidades. No solo se pueden regar fácilmente los bancales de plantas y flores, sino que con el chorro concentrado también se puede limpiar la suciedad más gruesa de las terrazas y muebles de jardín. Así, esta pistola de riego es ideal tanto para tareas de riego como para tareas de limpieza. Por cierto, las boquillas de Kärcher con compatibles con todos los sistemas Click disponibles y se pueden conectar fácilmente a su manguera de riego.