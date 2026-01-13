Pistola de riego
La pistola de riego ideal para principiantes. Con pulsador bloqueable para regar cómodamente el jardín. Acoplamiento rápido y sencillo a la manguera de riego.
La pistola de riego permite regar el jardín con gran comodidad. Gracias a su pulsador bloqueable con función de enclavamiento se puede mantener el caudal de agua permanentemente sin tener que hacer presión. Además, la válvula de control manejable con una mano permite adaptar la cantidad de agua según las necesidades. La pistola de riego dispone de 2 patrones de pulverización: chorro concentrado y chorro de cono. Estos se pueden ajustar de forma gradual según las necesidades. No solo se pueden regar fácilmente los bancales de plantas y flores, sino que con el chorro concentrado también se puede limpiar la suciedad más gruesa de las terrazas y muebles de jardín. Así, esta pistola de riego es ideal tanto para tareas de riego como para tareas de limpieza. Por cierto, las boquillas de Kärcher con compatibles con todos los sistemas Click disponibles y se pueden conectar fácilmente a su manguera de riego.
Características y ventajas
Patrón de pulverización ajustable gradualmente desde chorro concentrado hasta chorro de cono
- Ideal para el riego (chorro de cono) y la limpieza (chorro concentrado).
Válvula de control ergonómica
- Regulación del caudal de agua con una sola mano.
Dispositivo sencillo de fijación de la empuñadura de disparo
- Para un riego cómodo y permanente.
Vaciado automático
- Protección óptima contra daños causados por la congelación.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|167 x 42 x 142
Equipamiento
- Número de patrones de pulverización: 2
- Dispositivo de fijación en la empuñadura
- Regulación del caudal del agua
- Función de autovaciado
- Patrón de pulverización: chorro de cono
- Patrón de pulverización: chorro concentrado