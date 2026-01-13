Pistola de riego multifunción Plus
Cuatro patrones de pulverización, cómoda empuñadura regulable y tecnología de membrana para un uso sin goteo: la pistola de riego multifunción Plus es ideal para el riego exigente.
Las tareas de riego exigentes en plantas con distintas necesidades se pueden realizar muy fácilmente con la pistola de riego multifunción Plus. La innovadora tecnología de membrana desarrollada por Kärcher garantiza un cabezal pulverizador sin goteo en cualquier aplicación, incluso al cambiar el patrón de pulverización. En caso de necesidad, la membrana del disco del aspersor se puede retirar y limpiar para que siempre se consiga el resultado de pulverización óptimo. La empuñadura regulable con la que el mecanismo de disparo bloqueable se puede orientar hacia delante o hacia atrás permite un confort de funcionamiento individual. Además, el modelo dispone de cuatro patrones de pulverización: aspersor, chorro concentrado, chorro plano y neblina fina de pulverización, que es adecuada para el riego suave de plantas delicadas; mientras que el aspersor permite regar idealmente huertos floralesy de plantas. Para trabajos menores de limpieza en el jardín se recomienda el chorro concentrado. Y, mediante la válvula de control que se puede manejar con una mano, el caudal de agua se puede adaptar según necesidad. A propósito, las boquillas de Kärcher son compatibles con todos los sistemas Click disponibles y se pueden conectar a su manguera de riego sin problemas.
Características y ventajas
Tecnología de membrana especial
- También garantiza un uso sin goteos durante el cambio de patrón de pulverización, así como tras detener el agua.
Empuñadura regulable
- Manejo individual con empuñadura disparadora orientada hacia delante o hacia atrás.
Válvula de control ergonómica
- Regulación del caudal de agua en la boquilla con solo una mano.
Dispositivo sencillo de fijación de la empuñadura de disparo
- Para un riego cómodo y permanente.
Cuatro patrones de pulverización seleccionables con función de fijación: aspersor, chorro plano horizontal, chorro de riego por goteo, neblina de pulverización
- Para cada campo de aplicación, el patrón de pulverización adecuado.
Elementos de plástico blando
- Para la resistencia al deslizamiento, más comodidad y protección contra daños.
Vaciado automático
- Protección óptima contra daños causados por la congelación.
Disco de aspersor desmontable
- Para la limpieza de la membrana y de las boquillas obstruidas.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|antracita
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|240 x 70 x 127
Equipamiento
- Número de patrones de pulverización: 4
- Empuñadura regulable
- Dispositivo de fijación en la empuñadura
- Regulación del caudal del agua
- Función de autovaciado
- Elementos de plástico blando
- Patrón de pulverización: neblina de pulverización
- Patrón de pulverización: chorro plano horizontal
- Patrón de pulverización: chorro concentrado
- Patrón de pulverización: aspersor
Videos
Accesorios
RECAMBIOS Pistola de riego multifunción Plus
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.