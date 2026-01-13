Pistola de riego multiuso
La pistola de riego multiuso sencilla cuenta con 3 patrones de pulverización: aspersor, chorro concentrado y chorro de cono. Gracias a su pulsador bloqueable es ideal para regar permanentemente plantas diversas.
La pistola de riego multiuso es especialmente adecuada para regar diversas plantas con diferentes necesidades. Por último, la pistola de riego multiuso dispone de 3 patrones de pulverización: aspersor, chorro concentrado y chorro de cono. No solo se pueden regar fácilmente los bancales de plantas y flores (aspersor y chorro de cono), sino que también se puede limpiar la suciedad más gruesa de las terrazas y muebles de jardín (chorro concentrado). Así, esta pistola de riego multiuso es ideal tanto para tareas de riego como para tareas de limpieza. Además, la pistola de riego cuenta con un pulsador bloqueable en la empuñadura, que permite un manejo sencillo y un caudal de agua permanente. Además, la válvula de control ergonómica y manejable con una mano permite adaptar la cantidad de agua según las necesidades. Por cierto, las boquillas de Kärcher con compatibles con todos los sistemas Click disponibles y se pueden conectar fácilmente a su manguera de riego.
Características y ventajas
Tres patrones de pulverización ajustables de forma gradual: aspersor, chorro concentrado y de cono
- Ideal para el riego (chorro de cono y aspersor) y la limpieza (chorro concentrado).
Válvula de control ergonómica
- Regulación del caudal de agua con una sola mano.
Vaciado automático
- Protección óptima contra daños causados por la congelación.
Dispositivo sencillo de fijación de la empuñadura de disparo
- Para un riego cómodo y permanente.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|167 x 57 x 148
Equipamiento
- Número de patrones de pulverización: 3
- Dispositivo de fijación en la empuñadura
- Regulación del caudal del agua
- Función de autovaciado
- Patrón de pulverización: chorro de cono
- Patrón de pulverización: chorro concentrado
- Patrón de pulverización: aspersor
Videos
Accesorios
RECAMBIOS Pistola de riego multiuso
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.