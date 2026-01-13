Pistola de riego Plus
Regar con gran comodidad: gracias a la empuñadura regulable se puede manejar individualmente la pistola de riego Plus. Es ideal para las tareas sencillas de riego.
Tanta comodidad solo la encontrará en Kärcher: la empuñadura regulable con la que el mecanismo de disparo bloqueable se puede orientar hacia delante o hacia atrás permite usar de forma individual cada pistola de riego. Además, está compuesta por agradables elementos de plástico blando que también ofrecen una protección adicional. Además, mediante la válvula de control que se puede manejar con una mano, el caudal de agua se puede adaptar según necesidad. La pistola de riego Plus cuenta con dos patrones de pulverización: el chorro concentrado y el de cono. Estos se pueden ajustar de forma gradual según necesidad, por ejemplo, para regar huertos florales y de plantas, o bien para eliminar la suciedad gruesa de terrazas o muebles de jardín. A propósito, las boquillas de Kärcher son compatibles con todos los sistemas Click disponibles y se pueden conectar a su manguera de riego sin problemas.
Características y ventajas
Empuñadura regulable
- Manejo individual con empuñadura disparadora orientada hacia delante o hacia atrás.
Válvula de control ergonómica
- Regulación del caudal de agua en la boquilla con solo una mano.
Dispositivo sencillo de fijación de la empuñadura de disparo
- Para un riego cómodo y permanente.
Patrón de pulverización ajustable gradualmente desde chorro concentrado hasta chorro de cono
- Ideal para el riego (chorro de cono) y la limpieza (chorro concentrado).
Elementos de plástico blando
- Para la resistencia al deslizamiento, más comodidad y protección contra daños.
Vaciado automático
- Protección óptima contra daños causados por la congelación.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|antracita
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|210 x 42 x 105
Equipamiento
- Número de patrones de pulverización: 2
- Empuñadura regulable
- Dispositivo de fijación en la empuñadura
- Regulación del caudal del agua
- Función de autovaciado
- Elementos de plástico blando
- Patrón de pulverización: chorro de cono
- Patrón de pulverización: chorro concentrado
Videos
Accesorios
RECAMBIOS Pistola de riego Plus
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.