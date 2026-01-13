El compacto soporte de pared permite fijar perfectamente las lanzas de riego y, por tanto, es ideal como ducha de jardín. Pero el soporte de pared también es idóneo para el almacenamiento limpio y seguro de lanzas de riego y tuberías en paredes interiores. El soporte de pared es apropiado para diámetros de tubería de 16 – 20 mm. Tacos y tornillos incluidos en el equipo de serie.