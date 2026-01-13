Soporte de pared para ducha de jardín
Práctico soporte mural para guardar con seguridad los rociadores con extensión, así como para usarlos como ducha de jardín.
El compacto soporte de pared permite fijar perfectamente las lanzas de riego y, por tanto, es ideal como ducha de jardín. Pero el soporte de pared también es idóneo para el almacenamiento limpio y seguro de lanzas de riego y tuberías en paredes interiores. El soporte de pared es apropiado para diámetros de tubería de 16 – 20 mm. Tacos y tornillos incluidos en el equipo de serie.
Características y ventajas
Adecuado para tubos con un diámetro de 16 – 20 mm
- De aplicación flexible.
El equipo de serie incluye tacos y tornillos
- Listo para empezar de forma inmediata: en el juego se incluyen todos los componentes relevantes para el sistema.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|65 x 86 x 146
Campos de aplicación
- Piscina