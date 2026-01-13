Kit de riego por goteo KRS
Kit de riego por goteo KRS® para terrazas: ideal para la alimentación eficaz de agua de hasta 15 plantas. Las macetas y jardineras se riegan cómodamente mediante el sistema de mangueras y goteros.
El kit de riego por goteo de Kärcher para terrazas forma parte del sistema de riego Kärcher Rain System® y es idóneo para el riego eficaz de hasta 15 plantas. Las macetas y jardineras se riegan cómodamente mediante un sistema de mangueras y goteros. El volumen de agua se puede ajustar individualmente en cada gotero, lo que permite un riego adaptado a las necesidades de las plantas sin malgastar agua. Para la alimentación de agua se incluye una manguera flexible de 10 m y 1/2" (conexión de grifos G3/4 con elemento reductor G1/2 y conector de mangueras para la conexión al grifo de agua incluidos). La conexión de la manguera fina (10 m incl.) se realiza mediante manguitos (10 incl.) que, gracias al pasador integrado, se pueden conectar sin necesidad de herramientas a la manguera del sistema de riego Kärcher Rain System®. El riego de las macetas se realiza mediante goteros (15 piezas incl.) que se pueden fijar con ayuda de las piquetas (15 piezas incl.). Se incluyen, además, varios terminales (3 pequeños y 1 grande) para el cierre y un conector tres vías (10 piezas incl.) para la conexión de las mangueras. El sistema puede ampliarse como se desee con productos del sistema de riego Kärcher Rain System® o de SensoTimer eco!ogic para un control del riego eficaz.
Características y ventajas
Kit de riego de macetas para 15 plantas
- Riego cómodo y eficaz de macetas y jardineras.
Goteros con regulación del volumen de agua
- Sistema de riego de plantas específico y que se adapta a las necesidades.
Capacidad de ampliación
- Combinable con los componentes del sistema de riego Kärcher Rain System® y con SensoTimer eco!ogic para un control eficaz.
Combinables de forma individual
- Colocación extremadamente flexible.
Manguera flexible y manguito con pasador integrado
- Montaje sin herramientas.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|1,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|270 x 270 x 95
Incluido en el equipamiento de serie
- Conectores de tres vías para el riego de macetas: 10 Unidad(es)
- Terminales pequeños: 3 Unidad(es)
- Terminales grandes: 1 Unidad(es)
- Gotero para el riego de macetas: 15 Unidad(es)
- Aro de unión: 10 Unidad(es)
- Piquetas para el riego de macetas: 15 Unidad(es)
Equipamiento
- Caudal de agua regulable
- Montaje sin herramientas
Campos de aplicación
- Plantas en macetas
- Riego de plantas
