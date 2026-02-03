Manguera PrimoFlex® Premium 5/8" 50 m
Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® premium de 50 m (5/8"). Con recubrimiento doble patentado. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 45 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.
La manguera de gran calidad PrimoFlex® premium, con un diámetro de 5/8" y una longitud de 50 m, es ideal para regar superficies y jardines de pequeño y gran tamaño. La manguera de riego, de 5 capas y resistente a la torsión, está provista de un recubrimiento doble patentado. Su tejido único, cruzado y de punto, hace que esta manguera sea especialmente resistente a la presión: la presión de estallido es de 45 bar. La manguera de gran calidad no contiene ftalatos (< 0,1 %), cadmio, bario ni plomo, de modo que es totalmente inofensiva para la salud. La capa exterior anti-UV resistente a la intemperie protege el material y la capa intermedia opaca impide la formación de algas en la manguera. La manguera se caracteriza asimismo por su alta resistencia térmica de -20 a 65 °C. Esta manguera de riego tiene una garantía de 18 años. Las mangueras de gran calidad PrimoFlex® premium de Kärcher se caracterizan por su enorme robustez, flexibilidad y resistencia al doblado, y su funcionamiento y su manejo están optimizados. Nuestras mangueras PrimoFlex® premium de varias capas contienen fibras amarillas Kevlar® de DuPont™. El empleo de este material es una característica inconfundible de nuestras mangueras que subraya su resistencia y el requisito de calidad.
Características y ventajas
18 años de garantía
- Larga vida útil garantizada
Cinco capas
- Resistente al doblado.
Presión de estallido de 45 bar
- Robustez garantizada.
Extremamente flexible, resistente a las flexiones y a la torsión
- Manejo ligero.
Alta resistencia térmica de –20 a 65 °C.
- Robustez garantizada.
Sin cadmio, bario ni plomo
- Inofensiva para la salud y respetuosa con el medio ambiente
Capa intermedia opaca que evita la formación de algas en la manguera
- Larga vida útil garantizada
Manguera de riego de alta calidad sin ftalatos (< 0,1 %)
- Inofensiva para la salud y respetuosa con el medio ambiente
Tejido cruzado y tejido de punto con innovadora fibra KEVLAR® de color amarillo de DuPont™
- Resistente a la alta presión gracias al recubrimiento doble patentado
Capa exterior anti-UV resistente a la intemperie
- Robustez y larga vida útil garantizadas.
Especificaciones
Características técnicas
|Diámetro
|5/8″
|Longitud de la manguera (m)
|50
|Color
|amarillo
|Peso (kg)
|9,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|9,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|405 x 405 x 155
DuPont™ y Kevlar® son marcas o marcas registradas de E.I. du Pont de Nemours and Company.
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Huerto
- Plantas en macetas
- Plantas ornamentales
- Equipos y herramientas de jardín