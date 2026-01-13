Programador de riego WT 4
Sistema de riego automático fácilmente programable para regar en función de las necesidades. El riego comienza y finaliza a la hora programada. Con unidad de mando extraíble. Con conexión de grifo y filtro previo.
Para regar selectivamente y en función de las necesidades: El nuevo sistema de riego automático WT 4 es extraordinariamente fácil de programar. Su unidad de mando extraíble, el gran regulador y el claro panel de control permiten programar fácilmente y sin esfuerzo. El tiempo de riego máximo es de 120 minutos. Todos los riegos programados comienzan y finalizan automáticamente a la hora exacta programada. La conexión de grifo y el filtro previo están incluidos, no así la batería de 9 V requerida. Con el sistema de riego automático de Kärcher, el sistema de riego se pone en funcionamiento y se para de forma totalmente automática a la hora exacta programada. De esta forma, el agua solo fluye cuando es realmente necesario, lo que contribuye a ahorrar gastos y proteger el medio ambiente. Los sistemas de riego automático de Kärcher son compatibles con todos los sistemas Click conocidos.
Características y ventajas
Programación individualPara adaptar el riego a las necesidades
Encendido y apagado automáticoPara lograr un riego de precisión
Display extraíblePara una programación cómoda.
Incluye conexión de grifos y filtro previo
Luz de control para la programación y el estado de carga de baterías
Posibilidad de riego manual
Duración máx. del riego: 120 minutos
Hora de inicio ajustable
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|115 x 120 x 125
Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesario, pregunte a una empresa especializada de fontanería.
Incluido en el equipamiento de serie
- Baterías incluidas en el equipo de serie: no
Equipamiento
- Se requiere batería
- Número de baterías: 1 bloque de 9 V
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Árboles
- Huerto
- Plantas en macetas
- Plantas ornamentales
Accesorios
RECAMBIOS Programador de riego WT 4
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.