Temporizador de riego WT 120

Un autoservicio para sus plantas Con los nuevos sistemas de riego automáticos de KÄRCHER el riego de las plantas se realiza automáticamente en función de los tiempos programados previamente. Adicionalmente, un sensor de lluvia registra las precipitaciones que se producen y las tiene en cuenta a la hora de elaborar y poner en práctica el plan de riego. Es decir, que el sistema sólo riega sus plantas cuando éstas realmente lo necesitan. De esta forma se consigue ahorrar, a la vez que preservar el medioambiente. Los sistemas de riego automáticos de KÄRCHER son compatibles con todos los sistemas de conexión existentes en el mercado.