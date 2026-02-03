Temporizador de riego WT 120
Un autoservicio para sus plantas Con los nuevos sistemas de riego automáticos de KÄRCHER el riego de las plantas se realiza automáticamente en función de los tiempos programados previamente. Adicionalmente, un sensor de lluvia registra las precipitaciones que se producen y las tiene en cuenta a la hora de elaborar y poner en práctica el plan de riego. Es decir, que el sistema sólo riega sus plantas cuando éstas realmente lo necesitan. De esta forma se consigue ahorrar, a la vez que preservar el medioambiente. Los sistemas de riego automáticos de KÄRCHER son compatibles con todos los sistemas de conexión existentes en el mercado.
Temporizador para riego. El ciclo de riego se interrumpe automáticamente en función del tiempo programado. Posibilidad de ajustar hasta 120 minutos de riego, en periodos de 15 minutos. Rosca de latón G1 con reductor G 3/4 para una sujeción firme y segura en el grifo de agua. Incluye adaptador de grifo y filtro previo.
Características y ventajas
El riego se detiene automáticamente una vez transcurrido el tiempo programado
- Hasta 120 minutos en unidades de 15 minutos
Rosca de latón
- Para una fijación sólida a la toma de agua
Incluye conexión de grifos y filtro previo
- Para la conexión rápida con la manguera de riego
Especificaciones
Características técnicas
|Peso (kg)
|0,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|80 x 160 x 280
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Huerto
- Plantas en macetas
- Plantas ornamentales