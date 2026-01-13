Temporizador de riego WT 2
Distribuidor de tres vías, incl. caudalímetro. El riego se detiene automáticamente al terminar el tiempo programado (máx. 120 minutos). Con conexión de grifos G1 y elemento reductor G3/4.
El WT 2 es a la vez un distribuidor de tres vías y un caudalímetro. Dispone de dos conexiones de grifos con reguladores independientes sin niveles y destaca por su caudal de agua optimizado. La tercera conexión de grifos lleva integrado un caudalímetro. El tiempo de riego se puede regular sin niveles hasta 120 min. El riego se detiene automáticamente cuando termina el tiempo programado. El WR 2 con conexión de grifos G1 y elemento reductor G3/4 se puede combinar universalmente con todos las mangueras de jardín normales e impresiona por su calidad resistente y su diseño ergonómico para un manejo cómodo. La tuerca racor, de deslizamiento suave, con rosca interior resistente garantiza una fijación sencilla al grifo de agua. Es compatible con la mayoría de los sistemas de acoplamiento disponibles.
Características y ventajas
Dos conexiones de agua independientes y regulables, y una salida con caudalímetroIdeal para conectar tres mangueras en un único grifo de agua con rosca G1
Tuerca racor de deslizamiento suaveFijación sencilla al grifo de agua
Rosca de plásticoEspecialmente robusta
Incluye conexión de grifos y filtro previo
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|92 x 225 x 200
Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesario, pregunte a una empresa especializada de fontanería.
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Huerto
- Plantas en macetas
- Plantas ornamentales