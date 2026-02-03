El IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp es un aspirador industrial compacto con bastidor móvil basculante. El aspirador de alta calidad ofrece un depósito de acero inoxidable de 100 litros y permite aspirar grandes cantidades de líquidos o, en gran medida, sustancias sólidas sin polvo, como virutas. Las sustancias sólidas se separan sin problema de los líquidos mediante un cesto para virutas opcional. Gracias a su acabado en acero inoxidable, el IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp ofrece una gran versatilidad de uso. Las sustancias corrosivas también pueden aspirarse sin dificultades. Gracias a la conexión de manguera giratoria de 360° en el cabezal de aspiración, se puede eliminar la suciedad en torno al aspirador sin enredar la manguera de aspiración. En la manguera de vaciado se puede observar siempre el nivel de llenado actual. La bomba sumergible de vaciado autónoma permite la recirculación de los líquidos aspirados a un nivel de vaciado elevado. Gracias a su diseño robusto, que incluye rodillos y cable de alimentación resistentes al aceite, tiene una larga vida útil y resiste incluso a los usos industriales más exigentes. Además, su diseño robusto permite un alojamiento para carretilla.