Aspirador industrial IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp
Con un volumen del depósito de 100 l y una bomba sumergible de suspensión autónoma, el IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp es perfecto para aspirar, separar y retornar líquidos con sólidos como virutas de metal.
El IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp es un aspirador industrial compacto con bastidor móvil basculante. El aspirador de alta calidad ofrece un depósito de acero inoxidable de 100 litros y permite aspirar grandes cantidades de líquidos o, en gran medida, sustancias sólidas sin polvo, como virutas. Las sustancias sólidas se separan sin problema de los líquidos mediante un cesto para virutas opcional. Gracias a su acabado en acero inoxidable, el IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp ofrece una gran versatilidad de uso. Las sustancias corrosivas también pueden aspirarse sin dificultades. Gracias a la conexión de manguera giratoria de 360° en el cabezal de aspiración, se puede eliminar la suciedad en torno al aspirador sin enredar la manguera de aspiración. En la manguera de vaciado se puede observar siempre el nivel de llenado actual. La bomba sumergible de vaciado autónoma permite la recirculación de los líquidos aspirados a un nivel de vaciado elevado. Gracias a su diseño robusto, que incluye rodillos y cable de alimentación resistentes al aceite, tiene una larga vida útil y resiste incluso a los usos industriales más exigentes. Además, su diseño robusto permite un alojamiento para carretilla.
Características y ventajas
Bastidor móvil basculante ergonómicoSistema sofisticado para un vaciado seguro, manual y sin esfuerzo. El sistema de bastidor ofrece un vaciado con inclinación ergonómico a través del mecanismo de desenrollado. Vaciado rápido y cómodo del depósito: simplemente hay que volcarlo hacia atrás y listo.
Recipiente colector de acero inoxidable de alta calidadMuy fácil de limpiar. Adecuado para material de aspiración corrosivo. Manguera transparente como indicador del nivel de llenado y para el vaciado de líquidos.
Función de bomba sumergible de vaciadoUna bomba sumergible de suspensión autónoma permite el fácil retorno de la suciedad también con un elevado nivel de vaciado. Manguera transparente para comprobar la cantidad de líquido absorbido.
Gran robustez, flexibilidad y modularidad
- Equipo y bastidor muy robustos y equipados con paredes de gran grosor.
- Conexión de manguera giratoria con codo de tubo giratorio 360°.
- Disponible opcionalmente con protección contra sobrellenado, tamiz o soporte para accesorios.
Equipada con 2 motores del ventilador muy silenciosos
- Para una elevada potencia de aspiración y un rendimiento de limpieza óptimo.
- Turbinas conmutables por separado para una potencia de aspiración individual según sea necesario.
- El cabezal de accionamiento muy silencioso garantiza que el aire de refrigeración se expulse uniformemente.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Caudal de aire (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vacío (mbar/kPa)
|230 / 23
|Capacidad del depósito (l)
|100
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Potencia absorbida (kW)
|2,4
|Tipo de aspirado
|Eléctrica
|Ancho nominal de la conexión
|DN 50
|Ancho nominal de los accesorios
|DN 50 DN 40
|Categoría de polvo para filtro principal
|L
|Superficie de filtrado del filtro principal (m²)
|0,45
|Peso sin accesorios (kg)
|56
|Peso (con accesorios) (kg)
|56
|Peso con embalaje incluido (kg)
|56,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|740 x 620 x 1180
Equipamiento
- Accesorios incluidos en el equipo de serie: no
- Función de bomba sumergible de vaciado