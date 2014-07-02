El aspirador industrial compacto IVC 60/24-2 Tact² es ideal para la limpieza de áreas y equipos de producción. El equipo cuenta con ruedas grandes y ruedas con freno, por lo que es fácil de mover y resulta ideal para el uso móvil. La limpieza automática de filtros Tact² garantiza una mayor duración de funcionamiento sin interrupciones.