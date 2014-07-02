Aspirador industrial IVC 60/24 2 Tact²

Aspirador industrial compacto con ruedas grandes y ruedas con freno para una movilidad óptima. Con limpieza automática de filtros Tact² para una mayor duración de funcionamiento sin interrupciones.

El aspirador industrial compacto IVC 60/24-2 Tact² es ideal para la limpieza de áreas y equipos de producción. El equipo cuenta con ruedas grandes y ruedas con freno, por lo que es fácil de mover y resulta ideal para el uso móvil. La limpieza automática de filtros Tact² garantiza una mayor duración de funcionamiento sin interrupciones.

Características y ventajas
Aspirador industrial IVC 60/24 2 Tact²: Con 2 motores de ventilador
Con 2 motores de ventilador
Para una elevada potencia de aspiración y un rendimiento de limpieza óptimo. Control electrónico del accionamiento para evitar corrientes de arranque elevadas.
Aspirador industrial IVC 60/24 2 Tact²: Limpieza automática del filtro Tact²
Limpieza automática del filtro Tact²
Limpieza automática de los filtros mediante chorros de aire potentes y precisos. A pesar de la limpieza del filtro, la potencia de aspiración se mantiene constantemente alta. La larga vida útil del filtro reduce los costes de mantenimiento.
Aspirador industrial IVC 60/24 2 Tact²: Con filtro plegado plano compacto
Con filtro plegado plano compacto
Estructura del filtro clara y compacta. Adecuado para recoger polvo seco y suelto hasta la categoría de polvo M.
Especificaciones

Características técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 220 / 240
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Caudal de aire (l/s/m³/h) 148 / 532
Vacío (mbar/kPa) 254 / 25,4
Capacidad del depósito (l) 60
Material del depósito Acero inoxidable
Potencia absorbida (kW) 2,4
Tipo de aspirado Eléctrica
Ancho nominal de la conexión DN 70
Ancho nominal de los accesorios DN 50 DN 40
Nivel de presión acústica (dB/A) 73
Categoría de polvo para filtro principal M
Superficie de filtrado del filtro principal (m²) 0,95
Peso con embalaje incluido (kg) 68,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 970 x 690 x 995

Equipamiento

  • Filtro principal: Filtro plegado plano
  • Accesorios incluidos en el equipo de serie: no
  • Desconexión automática por llenado máximo
Aspirador industrial IVC 60/24 2 Tact²
Aspirador industrial IVC 60/24 2 Tact²
Aspirador industrial IVC 60/24 2 Tact²
Videos
Accesorios