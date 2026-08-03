Aspirador industrial IVM 60/36-3 H
Robusto aspirador industrial móvil de gama media con tres motores IVM 60/36-3 H para sustancias sólidas finas y gruesas. Con filtro de estrella de la categoría de polvo M y filtro de cartucho de la categoría de polvo H.
De larga vida útil, robusto y móvil: nuestro aspirador industrial de polvo de gama media con tres motores IVM 60/36-3 H para la aspiración universal de sustancias sólidas finas y gruesas a escala industrial. Este equipo fiable funciona en un modo monofásico, permitiendo el control individual de cada uno de los tres motores. El gran filtro de estrella de la categoría de polvo M permite una limpieza sencilla, cómoda y fiable mediante el sistema de limpieza de filtros Pull and Clean. Filtro H certificado incluido. La limpieza del filtro prolonga su vida útil y reduce de esta forma los gastos de mantenimiento. El cuerpo y el depósito colector del equipo están realizados en acero inoxidable resistente a los ácidos, mientras que la carcasa está fabricada en acero resistente y cuenta con ruedas de gran tamaño que permiten un transporte sencillo. El equipo está certificado según la categoría de polvo H.
Características y ventajas
Categoría de polvo HEquipo certificado según DIN EN 60335-2-69 para la categoría de polvo H. Para la recogida segura de sólidos y polvos hasta la categoría de polvo H.
Limpieza manual del filtro Pull and CleanLimpieza del filtro durante el funcionamiento en una sola operación. Limpieza de bajo desgaste mediante inversión del aire.
Equipado con tres motores del ventiladorPotente equipo con la máxima potencia de limpieza posible en red eléctrica monofásica.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Caudal de aire (l/s/m³/h)
|122 / 440
|Vacío (mbar/kPa)
|204 / 20,4
|Capacidad del depósito (l)
|60
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Potencia absorbida (kW)
|3,6
|Tipo de aspirado
|Eléctrica
|Ancho nominal de la conexión
|DN 70
|Ancho nominal de los accesorios
|DN 50
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|79
|Categoría de polvo para filtro principal
|M
|Superficie de filtrado del filtro principal (m²)
|2
|Categoría de polvo del filtro secundario
|H
|Superficie de filtrado del filtro secundario (m²)
|3,5
|Peso sin accesorios (kg)
|78
|Peso (con embalaje) (kg)
|78,9
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|1020 x 680 x 1670
Equipamiento
- Filtro principal: Filtro de estrella
- Filtro secundario: Filtros de cartucho
- Accesorios incluidos en el equipo de serie: no
Videos
Campos de aplicación
- Para polvo peligroso para la salud