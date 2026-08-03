Aspirador industrial IVM 60/36-3 H

Robusto aspirador industrial móvil de gama media con tres motores IVM 60/36-3 H para sustancias sólidas finas y gruesas. Con filtro de estrella de la categoría de polvo M y filtro de cartucho de la categoría de polvo H.

De larga vida útil, robusto y móvil: nuestro aspirador industrial de polvo de gama media con tres motores IVM 60/36-3 H para la aspiración universal de sustancias sólidas finas y gruesas a escala industrial. Este equipo fiable funciona en un modo monofásico, permitiendo el control individual de cada uno de los tres motores. El gran filtro de estrella de la categoría de polvo M permite una limpieza sencilla, cómoda y fiable mediante el sistema de limpieza de filtros Pull and Clean. Filtro H certificado incluido. La limpieza del filtro prolonga su vida útil y reduce de esta forma los gastos de mantenimiento. El cuerpo y el depósito colector del equipo están realizados en acero inoxidable resistente a los ácidos, mientras que la carcasa está fabricada en acero resistente y cuenta con ruedas de gran tamaño que permiten un transporte sencillo. El equipo está certificado según la categoría de polvo H.

Características y ventajas
Aspirador industrial IVM 60/36-3 H: Categoría de polvo H
Categoría de polvo H
Equipo certificado según DIN EN 60335-2-69 para la categoría de polvo H. Para la recogida segura de sólidos y polvos hasta la categoría de polvo H.
Aspirador industrial IVM 60/36-3 H: Limpieza manual del filtro Pull and Clean
Limpieza manual del filtro Pull and Clean
Limpieza del filtro durante el funcionamiento en una sola operación. Limpieza de bajo desgaste mediante inversión del aire.
Aspirador industrial IVM 60/36-3 H: Equipado con tres motores del ventilador
Equipado con tres motores del ventilador
Potente equipo con la máxima potencia de limpieza posible en red eléctrica monofásica.
Especificaciones

Características técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 220 - 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Caudal de aire (l/s/m³/h) 122 / 440
Vacío (mbar/kPa) 204 / 20,4
Capacidad del depósito (l) 60
Material del depósito Acero inoxidable
Potencia absorbida (kW) 3,6
Tipo de aspirado Eléctrica
Ancho nominal de la conexión DN 70
Ancho nominal de los accesorios DN 50
Nivel de presión acústica (dB/A) 79
Categoría de polvo para filtro principal M
Superficie de filtrado del filtro principal (m²) 2
Categoría de polvo del filtro secundario H
Superficie de filtrado del filtro secundario (m²) 3,5
Peso sin accesorios (kg) 78
Peso (con embalaje) (kg) 78,9
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 1020 x 680 x 1670

Equipamiento

  • Filtro principal: Filtro de estrella
  • Filtro secundario: Filtros de cartucho
  • Accesorios incluidos en el equipo de serie: no
Aspirador industrial IVM 60/36-3 H
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  • Para polvo peligroso para la salud
Accesorios