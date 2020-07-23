Procesos seguros en la industria alimentaria

Los procesos de producción limpios, la garantía de calidad, la higiene óptima y la prevención de la contaminación son factores clave del éxito en el procesamiento de alimentos. Esto genera grandes cantidades de polvo fino y explosivo. Los equipos de aspiración industrial de Kärcher trabajan de forma higiénica, limpian de forma económica.

IV 60/24 2W

Uso:

  • Aspirar el polvo de alimentos de, por ejemplo, harina, azúcar, levadura, tabaco
  • Aspirar restos de alimentos líquidos
  • Aspirar restos de alimentos con fragmentos de vidrio
  • Integrado en la limpieza de mantenimiento o continuamente en el proceso de producción.

Desafío:

  • Tareas de aspiración versátiles y tipos de suciedad: Roturas de alimentos, tipos de polvo (potencialmente explosivo, de libre flotación, adhesivo, húmedo), grasas, aceites y claras de huevo, líquidos.
  • Riesgo de explosiones de polvo.
  • Contaminación (cruzada), contaminación microbiana, alteración del sabor, peligro de resbalones.

Resultado:

  • Los procesos de producción se mantienen limpios y los tiempos de inactividad se minimizan.
  • Aspiración fiable de polvo explosivo por máquinas con certificación ATEX
  • Soluciones duraderas, confiables, compactas y económicas.
  • Filtros efectivos y limpieza de filtros

Máquinas apropiadas:

Aspiradores industriales para líquidos y virutas

Aspiradores industriales para sustancias sólidas y polvo

 

Aspiradores industriales protegidos contra explosiones

Extractores de polvo industrial

Extractores de polvo industrial protegidos contra explosiones