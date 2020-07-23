INDUSTRIA ELECTRÓNICA Y ÓPTICA
Producción sin generación de polvo en la industria eléctrica y óptica. En la industria electrónica y en la óptica, los procesos de producción generan un polvo extremadamente fino capaz de dañar los componentes y que debe ser aspirado directamente durante el proceso. Nuestros sistemas de aspiración, como nuestro aspirador industrial, eliminan el polvo fino y le ayudan a alcanzar estos objetivos y a proteger al mismo tiempo sus sofisticados sistemas de producción.
Uso:
- Fresado de componentes eléctricos.
- Pulido de elementos ópticos.
Desafío:
- Polvo altamente abrasivo.
- Polvo capaz de destruir componentes.
Ventajas:
- Garantía de calidad y de los procesos operativos.