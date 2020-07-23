INDUSTRIA FARMACÉUTICA
Garantizar una higiene eficaz, porque la salud es la clave. Siempre. La industria farmacéutica debe cumplir continuamente unas normas de calidad e higiene muy estrictas en diversas gamas de productos. Al mismo tiempo, los procesos de producción deben funcionar con la mayor eficacia posible. Nuestras soluciones de aspiración y extracción de polvo logran estos objetivos a cualquier escala industrial.
Uso:
- Aspirar los residuos de producción de pastillas, medicamentos (vitaminas, estrógenos, etc.)
- Aspirar el polvo en los procesos de producción.
Desafío:
- Polvo fino, a menudo peligroso para la salud.
- Polvo potencialmente explosivo.
Ventajas:
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Aspiración y eliminación segura de polvo peligroso y con riesgo de explosión con máquinas con certificación ATEX
- Mantener limpios los procesos de producción y minimizar los tiempos de inactividad utilizando, por ejemplo, la aspiración integrada.
- Aspiración integrada en el proceso de producción.
- Protección de la salud y seguridad laboral.
- Uso de los aspiradores en zonas especialmente sensibles y delicadas.
- Aspiración y eliminación seguras de polvo peligroso y potencialmente explosivo, gracias a la certificación del aspirador.