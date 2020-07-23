INDUSTRIA QUÍMICA Y DEL PLÁSTICO

Procesos químicos seguros. La industria química trabaja con una variedad de sustancias sólidas agresivas y líquidos corrosivos, que a menudo son explosivos y peligrosos para la salud. Estas sustancias pueden estar presentes en grandes cantidades durante el transporte y los trabajos de mantenimiento. La aspiración segura de tales sustancias es un desafio y requiere soluciones extremadamente fiables.

Persona aspirando con aspirador IVC Kärcher en industria química

Uso:

  • Limpieza de máquinas y lugares de trabajo, en particular aspirando y absorbiendo granulados, virutas y polvo de plástico, mezclas químicas (agresivas), abono, polvo de pintura, agua, detergente.
  • Aspirar el polvo de los procesos de producción (por ejemplo, el polvo generado durante la dosificación de granulados).

Desafío:

  • Varios trabajos de aspiración de suciedad de alimentos, polvo (explosivo, en suspensión, adhesivo, húmedo), grasas, aceites, proteínas, líquidos.
  • Prevenir el riesgo de explosiones de polvo.
  • Descartar la contaminación cruzada, la contaminación bacteriana, los cambios en el sabor.

Ventajas:

  • Soluciones duraderas, fiables, compactas y económicas.
  • Mantener limpios los procesos de producción y minimizar los tiempos de inactividad.
  • Garantizar la seguridad laboral y la eficiencia del trabajo.
  • Aspirar tipos de polvo potencialmente explosivos con certificación ATEX.
  • Vaciado sin contaminación.

Máquinas apropiadas:

Aspiradores industriales para líquidos y virutas

Aspiradores industriales para sustancias sólidas y polvo

 

Aspiradores industriales protegidos contra explosiones

Extractores de polvo industrial

Extractores de polvo industrial protegidos contra explosiones