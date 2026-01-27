Aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Tact L
Componentes robustos, de larga vida útil y una gran potencia de aspiración: aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Tact con el innovador sistema de limpieza del filtro Tact y protector de depósito de 30 l y rodillos de dirección de metal.
Para la limpieza eficaz y rápida de equipos, vehículos, talleres y obras: el aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Tact de Kärcher es un equipo universal para usuarios profesionales de los sectores más variados. El aspiratodo compacto convence gracias al sistema automático de limpieza del filtro Tact y al filtro plegado plano PES, resistente a la humedad, en la eliminación sin polvo de grandes cantidades de polvo fino durante largos intervalos de trabajo. La suciedad y los líquidos se recogen en un depósito robusto de 30 l, que dispone de un protector y rodillos de metal robustos. El sencillo manejo, posible gracias al nuevo selector giratorio central del equipo, facilita el trabajo enormemente. El equipo está completamente equipado con accesorios nuevos y muy mejorados que se pueden almacenar cómodamente en el sistema de almacenaje de accesorios y manguera de aspiración integrado. En el cabezal plano del equipo se pueden colocar o incluso fijar herramientas y cabinas gracias a las superficies de goma y posibilidades de fijación antideslizamiento.
Características y ventajas
Depósito robusto con protector y rodillos de dirección de metal.Los rodillos estables de dirección de metal garantizan una buena maniobrabilidad y movilidad sin limitación en las obras. El robusto depósito protege el equipo de golpes e impactos.
Almacenaje flexible de la manguera y del cable de redPermite la fijación segura de mangueras de diferentes longitudes y diámetros. El cable de red se almacena en cualquier momento para un transporte seguro.
Carcasa del filtro extraíbleCon la carcasa del filtro extraíble, el filtro se puede extraer y volver a colocar sin polvo. No es posible colocar mal el filtro plegado plano.
Selector giratorio central
- Programa de aspiración conmutable cómodamente mediante el selector giratorio central.
Limpieza automática del filtro Tact
- Permite una potencia de aspiración y un rendimiento del filtro elevados y constantes.
- Limpieza automática del filtro con potentes chorros de aire.
- Ahorro de tiempo y mayor vida útil del filtro.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Caudal de aire (l/s)
|74
|Vacío (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacidad del depósito (l)
|30
|Material del depósito
|Plástico
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 1380
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Longitud del cable (m)
|7,5
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|69
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|13,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|17,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|560 x 370 x 580
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 2.5 m
- Codo: Plástico
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero inoxidable
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
- Boquilla para ranuras
- Filtro plegado plano: PES con revestimiento de PTFE
Equipamiento
- Desconexión automática con volumen de llenado máx.
- Preparación antiestática
- Limpieza del filtro: Limpieza automática del filtro Tact
- Protección de circulación resistente a los golpes
- Clase de protección: II
- Rodillo de parada
Videos
Campos de aplicación
- Adecuado para aspirar en seco y húmedo