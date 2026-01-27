Para la limpieza eficaz y rápida de equipos, vehículos, talleres y obras: el aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Tact de Kärcher es un equipo universal para usuarios profesionales de los sectores más variados. El aspiratodo compacto convence gracias al sistema automático de limpieza del filtro Tact y al filtro plegado plano PES, resistente a la humedad, en la eliminación sin polvo de grandes cantidades de polvo fino durante largos intervalos de trabajo. La suciedad y los líquidos se recogen en un depósito robusto de 30 l, que dispone de un protector y rodillos de metal robustos. El sencillo manejo, posible gracias al nuevo selector giratorio central del equipo, facilita el trabajo enormemente. El equipo está completamente equipado con accesorios nuevos y muy mejorados que se pueden almacenar cómodamente en el sistema de almacenaje de accesorios y manguera de aspiración integrado. En el cabezal plano del equipo se pueden colocar o incluso fijar herramientas y cabinas gracias a las superficies de goma y posibilidades de fijación antideslizamiento.