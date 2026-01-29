Aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Tact Te L
El aspirador en seco y húmedo preferido de los profesionales: el NT 30/1 Tact Te de Kärcher con toma de corriente (sistema automático de conexión y desconexión) y limpieza del filtro Tact para trabajos sin interrupciones.
Las aplicaciones diarias y duras en obras y en talleres plantean elevados requisitos a los profesionales y su equipamiento. Nuestro aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Tact Te satisface estos requisitos del mejor modo. El experto en polvo fino compacto, que dispone de un depósito de 30 l estable con rodillos de dirección robustos de metal y protector, además del acreditado sistema de limpieza del filtro Tact, garantiza una aspiración sin interrupciones de grandes cantidades de polvo fino en condiciones especialmente difíciles. Un filtro plegado plano PES resistente contra la humedad también contribuye a mantener un entorno de trabajo libre de polvo. Los profesionales y también otros usuarios valoran el fácil manejo y la sencilla selección del programa de aspiración mediante un nuevo selector giratorio, además de la regulación continua del número de revoluciones. El equipo está completamente equipado con accesorios nuevos y muy mejorados que se pueden almacenar cómodamente en el sistema de almacenaje de accesorios y manguera de aspiración integrado. Gracias a la toma de corriente con sistema automático de conexión y desconexión, se simplifica el trabajo con herramientas eléctricas.
Características y ventajas
Sistema de limpieza automática del filtro TactPermite una potencia de aspiración y un rendimiento del filtro elevados y constantes. Limpieza automática del filtro con potentes chorros de aire. Ahorro de tiempo y mayor vida útil del filtro.
Manguito de herramienta con trampilla de aire y accesorio de gomaPermite taladrar, serrar o lijar con herramientas eléctricas sin generar polvo. Equipado con fijación de caucho y anillo giratorio contra la entrada de aire no deseada. Regulación de la potencia de aspiración mediante el anillo giratorio.
Toma de corriente con sistema automático de conexión y desconexiónLa herramienta eléctrica se conecta cómodamente al aspirador. Manejo sencillo mediante el sistema automático de conexión y desconexión. Ahorro de energía: el aspirador se apaga automáticamente.
Posibilidad de almacenaje cómoda y lateral de la boquilla de ranuras y del manguito de herramienta
- Gracias al almacenaje integrado, todos los accesorios están guardados de forma segura y siempre están a mano.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Caudal de aire (l/s)
|74
|Vacío (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacidad del depósito (l)
|30
|Material del depósito
|Plástico
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 1380
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Longitud del cable (m)
|7,5
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|69
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|13,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|18
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|560 x 370 x 580
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 4 m
- Codo: Plástico
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero inoxidable
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
- Boquilla para ranuras
- Manguito de conexión para herramientas eléctricas
- Filtro plegado plano: PES con revestimiento de PTFE
Equipamiento
- Desconexión automática con volumen de llenado máx.
- Sistema automático de conexión y desconexión para herramientas eléctricas
- Preparación antiestática
- Limpieza del filtro: Limpieza automática del filtro Tact
- Protección de circulación resistente a los golpes
- Clase de protección: I
- Rodillo de parada
Videos
Campos de aplicación
- Adecuado para aspirar en seco y húmedo