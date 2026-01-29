Las aplicaciones diarias y duras en obras y en talleres plantean elevados requisitos a los profesionales y su equipamiento. Nuestro aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Tact Te satisface estos requisitos del mejor modo. El experto en polvo fino compacto, que dispone de un depósito de 30 l estable con rodillos de dirección robustos de metal y protector, además del acreditado sistema de limpieza del filtro Tact, garantiza una aspiración sin interrupciones de grandes cantidades de polvo fino en condiciones especialmente difíciles. Un filtro plegado plano PES resistente contra la humedad también contribuye a mantener un entorno de trabajo libre de polvo. Los profesionales y también otros usuarios valoran el fácil manejo y la sencilla selección del programa de aspiración mediante un nuevo selector giratorio, además de la regulación continua del número de revoluciones. El equipo está completamente equipado con accesorios nuevos y muy mejorados que se pueden almacenar cómodamente en el sistema de almacenaje de accesorios y manguera de aspiración integrado. Gracias a la toma de corriente con sistema automático de conexión y desconexión, se simplifica el trabajo con herramientas eléctricas.