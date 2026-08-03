90 aniversario Kärcher: el aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition en color negro es ideal para trabajos duros en obras y talleres. Satisface sin esfuerzo las elevadas exigencias que los profesionales esperan de sus herramientas. El aspirador compacto cuenta con un robusto depósito de 30 litros con resistentes ruedas metálicas y parachoques. Gracias al sistema automático de limpieza de filtro Tact, permite aspirar sin interrupciones grandes cantidades de polvo fino, incluso en condiciones difíciles. Además, el filtro plegado plano pes resistente a la humedad ayuda a conseguir un entorno de trabajo sin polvo. El equipo impresiona por su facilidad de uso: la sencilla selección del programa de aspiración se realiza mediante un selector giratorio y la regulación continua del número de revoluciones. El aspirador está equipado con un completo sistema antiestático con accesorios conductores: manguera de aspiración conductora de electricidad, codo y tubo de aspiración de acero inoxidable. Los accesorios pueden guardarse cómodamente gracias a la manguera de aspiración integrada y al soporte para accesorios. Gracias a la toma de corriente con sistema automático de conexión y desconexión, el trabajo con herramientas eléctricas resulta más sencillo.