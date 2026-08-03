Aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition
Kärcher NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition en negro: la favorita de los profesionales con sistema automático de conexión y desconexión para herramientas eléctricas y limpieza de filtro Tact para trabajar sin interrupciones.
90 aniversario Kärcher: el aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition en color negro es ideal para trabajos duros en obras y talleres. Satisface sin esfuerzo las elevadas exigencias que los profesionales esperan de sus herramientas. El aspirador compacto cuenta con un robusto depósito de 30 litros con resistentes ruedas metálicas y parachoques. Gracias al sistema automático de limpieza de filtro Tact, permite aspirar sin interrupciones grandes cantidades de polvo fino, incluso en condiciones difíciles. Además, el filtro plegado plano pes resistente a la humedad ayuda a conseguir un entorno de trabajo sin polvo. El equipo impresiona por su facilidad de uso: la sencilla selección del programa de aspiración se realiza mediante un selector giratorio y la regulación continua del número de revoluciones. El aspirador está equipado con un completo sistema antiestático con accesorios conductores: manguera de aspiración conductora de electricidad, codo y tubo de aspiración de acero inoxidable. Los accesorios pueden guardarse cómodamente gracias a la manguera de aspiración integrada y al soporte para accesorios. Gracias a la toma de corriente con sistema automático de conexión y desconexión, el trabajo con herramientas eléctricas resulta más sencillo.
Características y ventajas
Sistema de limpieza automática del filtro TactPermite una potencia de aspiración y un rendimiento del filtro elevados y constantes. Limpieza automática del filtro con potentes chorros de aire. Ahorro de tiempo y mayor vida útil del filtro.
Completo sistema antiestático con accesorios conductoresMayor seguridad para el usuario. Disipación de la carga electrostática. Protección contra descargas electrostáticas.
Manguito para herramientas eléctricasPermite taladrar, serrar o lijar con herramientas eléctricas sin generar polvo. Equipado con fijación de caucho y anillo giratorio contra la entrada de aire no deseada. Regulación de la potencia de aspiración mediante el anillo giratorio.
Toma de corriente con sistema automático de conexión y desconexión
- La herramienta eléctrica se conecta cómodamente al aspirador.
- Manejo sencillo mediante el sistema automático de conexión y desconexión.
- Ahorro de energía: el aspirador se apaga automáticamente.
Filtro plegado plano Wet & Dry
- Certificado para la categoría de polvo M. Grado de separación del polvo: 99,9 %.
- Material de fibra PES: resistente a la putrefacción y robusto.
- Ideal para líquidos, polvo fino y suciedad gruesa.
Almacenaje de accesorios integrado
- Almacenamiento a prueba de pérdidas para el transporte.
- Ahorro de tiempo: los accesorios están rápidamente a mano.
- Ahorro de espacio: no necesita espacio de almacenamiento adicional.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Caudal de aire (l/s)
|74
|Vacío (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacidad del depósito (l)
|30
|Material del depósito
|Plástico
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 1380
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Longitud del cable (m)
|7,5
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|69
|Color
|negro
|Peso sin accesorios (kg)
|13,5
|Peso (con embalaje) (kg)
|18,8
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|560 x 370 x 580
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 4 m
- Tipo de manguera de aspiración: electroconductora
- Codo: electroconductora
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero inoxidable
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
- Boquilla para ranuras
- Manguito de conexión para herramientas eléctricas
- Filtro plegado plano: PES con revestimiento de PTFE
Equipamiento
- Desconexión automática con volumen de llenado máx.
- Sistema automático de conexión y desconexión para herramientas eléctricas
- Sistema antiestático
- Limpieza del filtro: Limpieza automática del filtro Tact
- Protección de circulación resistente a los golpes
- Clase de protección: I
- Rodillo de parada
Campos de aplicación
- Adecuado para aspirar en seco y húmedo
- Para uso en empresas artesanales
- Para aspirar polvo fino
- Para aspirar junto con herramientas eléctricas