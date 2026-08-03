Aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition

Kärcher NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition en negro: la favorita de los profesionales con sistema automático de conexión y desconexión para herramientas eléctricas y limpieza de filtro Tact para trabajar sin interrupciones.

90 aniversario Kärcher: el aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition en color negro es ideal para trabajos duros en obras y talleres. Satisface sin esfuerzo las elevadas exigencias que los profesionales esperan de sus herramientas. El aspirador compacto cuenta con un robusto depósito de 30 litros con resistentes ruedas metálicas y parachoques. Gracias al sistema automático de limpieza de filtro Tact, permite aspirar sin interrupciones grandes cantidades de polvo fino, incluso en condiciones difíciles. Además, el filtro plegado plano pes resistente a la humedad ayuda a conseguir un entorno de trabajo sin polvo. El equipo impresiona por su facilidad de uso: la sencilla selección del programa de aspiración se realiza mediante un selector giratorio y la regulación continua del número de revoluciones. El aspirador está equipado con un completo sistema antiestático con accesorios conductores: manguera de aspiración conductora de electricidad, codo y tubo de aspiración de acero inoxidable. Los accesorios pueden guardarse cómodamente gracias a la manguera de aspiración integrada y al soporte para accesorios. Gracias a la toma de corriente con sistema automático de conexión y desconexión, el trabajo con herramientas eléctricas resulta más sencillo.

Características y ventajas
Aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition: Sistema de limpieza automática del filtro Tact
Sistema de limpieza automática del filtro Tact
Permite una potencia de aspiración y un rendimiento del filtro elevados y constantes. Limpieza automática del filtro con potentes chorros de aire. Ahorro de tiempo y mayor vida útil del filtro.
Aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition: Completo sistema antiestático con accesorios conductores
Completo sistema antiestático con accesorios conductores
Mayor seguridad para el usuario. Disipación de la carga electrostática. Protección contra descargas electrostáticas.
Aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition: Manguito para herramientas eléctricas
Manguito para herramientas eléctricas
Permite taladrar, serrar o lijar con herramientas eléctricas sin generar polvo. Equipado con fijación de caucho y anillo giratorio contra la entrada de aire no deseada. Regulación de la potencia de aspiración mediante el anillo giratorio.
Toma de corriente con sistema automático de conexión y desconexión
  • La herramienta eléctrica se conecta cómodamente al aspirador.
  • Manejo sencillo mediante el sistema automático de conexión y desconexión.
  • Ahorro de energía: el aspirador se apaga automáticamente.
Filtro plegado plano Wet & Dry
  • Certificado para la categoría de polvo M. Grado de separación del polvo: 99,9 %.
  • Material de fibra PES: resistente a la putrefacción y robusto.
  • Ideal para líquidos, polvo fino y suciedad gruesa.
Almacenaje de accesorios integrado
  • Almacenamiento a prueba de pérdidas para el transporte.
  • Ahorro de tiempo: los accesorios están rápidamente a mano.
  • Ahorro de espacio: no necesita espacio de almacenamiento adicional.
Especificaciones

Características técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 220 - 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Caudal de aire (l/s) 74
Vacío (mbar/kPa) 273 / 27,3
Capacidad del depósito (l) 30
Material del depósito Plástico
Capacidad de absorción (W) máx. 1380
Ancho nominal estándar ( ) DN 35
Longitud del cable (m) 7,5
Nivel de presión acústica (dB/A) 69
Color negro
Peso sin accesorios (kg) 13,5
Peso (con embalaje) (kg) 18,8
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 560 x 370 x 580

Incluido en el equipamiento de serie

  • Longitud de la manguera de aspiración: 4 m
  • Tipo de manguera de aspiración: electroconductora
  • Codo: electroconductora
  • Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
  • Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
  • Material de los tubos de aspiración: Acero inoxidable
  • Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
  • Material de la bolsa filtrante: Fieltro
  • Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
  • Boquilla para ranuras
  • Manguito de conexión para herramientas eléctricas
  • Filtro plegado plano: PES con revestimiento de PTFE

Equipamiento

  • Desconexión automática con volumen de llenado máx.
  • Sistema automático de conexión y desconexión para herramientas eléctricas
  • Sistema antiestático
  • Limpieza del filtro: Limpieza automática del filtro Tact
  • Protección de circulación resistente a los golpes
  • Clase de protección: I
  • Rodillo de parada
Aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition
Aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition
Campos de aplicación
  • Adecuado para aspirar en seco y húmedo
  • Para uso en empresas artesanales
  • Para aspirar polvo fino
  • Para aspirar junto con herramientas eléctricas
Accesorios