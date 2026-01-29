Aspirador en seco y húmedo NT 40/1 Tact Te L
Compacto y fácil de transportar: el aspirador en seco y húmedo NT 40/1 Tact Te con sistema de limpieza del filtro Tact y depósito de 40 l con protector para trabajos largos y sin interrupciones.
Nuestro aspirador en seco y húmedo NT 40/1 Tact Te es el equipo ideal para todos los que consideran que un gran volumen del recipiente es tan importante como un alto grado de movilidad. Su gran depósito robusto de 40 l, que recoge sin problemas todo tipo de suciedad y polvo —desde el más fino hasta el más grueso—, además de líquidos, dispone de un protector y rodillos de dirección metal de larga vida útil. De este modo, siempre son posibles unos intervalos de trabajo largos y sin interrupciones. Y, por si fuera poco, de ello se ocupan también el excelente sistema de limpieza del filtro Tact y el filtro plegado plano PES resistente a la humedad. El nuevo selector giratorio central para seleccionar los programas de aspiración, una regulación continua del número de revoluciones y la toma de corriente integrada del equipo garantizan un cómodo manejo. Las dimensiones compactas del equipo facilitan el manejo y transporte, y además está disponible opcionalmente un asa de empuje ergonómica que se puede montar o desmontar rápidamente. Ya sea en el recinto de producción, en el taller o en la obra: todos los usuarios se benefician del extenso y nuevo equipamiento de accesorios que se puede almacenar o fijar directamente fuera y dentro del equipo.
Características y ventajas
Conexión para mangueras de aspiración en el cabezal del equipoLa conexión de aspiración en el cabezal del equipo permite un gran volumen útil del depósito. Fácil vaciado del depósito a través de la conexión de la manguera y el cabezal del equipo.
Portaequipajes y posibilidades de fijaciónEn el cabezal plano del equipo pueden colocarse las cajas de herramientas gracias a la superficie de goma antideslizante. Los puntos de amarre permiten una fijación segura con correas de fijación convencionales.
Asa de empuje opcionalPara un transporte cómodo en el lugar de uso, el asa de empuje opcional se puede montar de forma rápida y sencilla.
Filtro plegado plano PES resistente a la humedad
- El filtro plegado plano PES de la categoría de polvo M retiene de manera fiable el 99,9 % de las partículas.
- Ya sean aplicaciones en húmedo o en seco: no es necesario un cambio del filtro PES.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Caudal de aire (l/s)
|74
|Vacío (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacidad del depósito (l)
|40
|Material del depósito
|Plástico
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 1380
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Longitud del cable (m)
|7,5
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|68
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|14,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|19
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|560 x 370 x 655
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 4 m
- Codo: Plástico
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero inoxidable
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
- Boquilla para ranuras
- Manguito de conexión para herramientas eléctricas
- Filtro plegado plano: PES con revestimiento de PTFE
Equipamiento
- Desconexión automática con volumen de llenado máx.
- Sistema automático de conexión y desconexión para herramientas eléctricas
- Preparación antiestática
- Limpieza del filtro: Limpieza automática del filtro Tact
- Protección de circulación resistente a los golpes
- Clase de protección: I
- Rodillo de parada
Videos
Campos de aplicación
- Adecuado para aspirar en seco y húmedo