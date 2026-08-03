Aspirador en seco y húmedo NT 50/1 Tact Te L
Aspirador profesional en seco y húmedo NT 50/1 Tact Te L con amplio equipamiento. Esto incluye un depósito de 50 litros con asa de empuje ajustable y manguera de desagüe, así como una toma de corriente integrada.
Polvo fino, suciedad gruesa, líquidos: nuestro aspirador en seco y húmedo NT 50/1 Tact Te L no se detiene ante nada. Con su depósito de 50 litros con parachoques, ruedas giratorias metálicas y una manguera de desagüe resistente al aceite, así como su asa de empuje regulable en altura, es ideal para limpiar puestos de trabajo y equipos en la producción, el taller y la obra. Esto lo hace ideal para clientes especialmente exigentes de la industria y la construcción, que dependen a diario de máquinas profesionales y valoran un trabajo sin interrupciones ni polvo. De ello se encargan, entre otros, el probado sistema de limpieza de filtros Tact y el filtro plegado plano PES resistente a la humedad. Una toma de corriente integrada con sistema automático de conexión y desconexión facilita el trabajo con herramientas eléctricas, mientras que el selector giratorio central permite seleccionar fácilmente los programas de aspiración y ajustar el número de revoluciones de forma continua con un botón giratorio independiente. Se incluyen de serie numerosos accesorios que se pueden guardar cómodamente en el soporte integrado para la manguera de aspiración y los accesorios.atorio central permite una fácil selección de los programas de aspiración y el número de revoluciones se puede regular de forma continua con un mando giratorio separado. Los múltiples accesorios nuevos se incluyen de serie y pueden almacenarse cómodamente en el sistema de almacenaje de accesorios y manguera de aspiración integrado.
Características y ventajas
Asa de empuje ajustable y ergonómicaEl asa de empuje ajustable se adapta a la altura del usuario gracias a un sistema de cierre rápido. Para permitir un almacenamiento del equipo en poco espacio, el asa de empuje simplemente se pliega hacia abajo.
Manguera de desagüe resistente al aceiteManguera de desagüe resistente al aceite integrada para el vaciado cómodo de líquidos.
Boquilla para suelos ancha con aplicaciones que se puedan cambiar rápidamenteBoquilla para suelos con aplicaciones de tiras de cepillos y de labios de goma. Cambio sin esfuerzo entre el aspirado en seco y en húmedo.
Selector giratorio central
- Programa de aspiración conmutable cómodamente mediante el selector giratorio central.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Caudal de aire (l/s)
|74
|Vacío (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacidad del depósito (l)
|50
|Material del depósito
|Plástico
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 1380
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Longitud del cable (m)
|7,5
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|68
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|18,3
|Peso (con embalaje) (kg)
|24
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|640 x 370 x 1045
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 4 m
- Codo: Plástico
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero inoxidable
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
- Boquilla para ranuras
- Manguito de conexión para herramientas eléctricas
- Manguera de desagüe (resistente a los aceites)
- Filtro plegado plano: PES con revestimiento de PTFE
- Asa de empuje
Equipamiento
- Categoría de polvo: L
- Desconexión automática con volumen de llenado máx.
- Sistema automático de conexión y desconexión para herramientas eléctricas
- Preparación antiestática
- Limpieza del filtro: Limpieza automática del filtro Tact
- Protección de circulación resistente a los golpes
- Clase de protección: I
- Rodillo de parada
Videos
Campos de aplicación
- Adecuado para aspirar en seco y húmedo