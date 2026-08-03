Polvo fino, suciedad gruesa, líquidos: nuestro aspirador en seco y húmedo NT 50/1 Tact Te L no se detiene ante nada. Con su depósito de 50 litros con parachoques, ruedas giratorias metálicas y una manguera de desagüe resistente al aceite, así como su asa de empuje regulable en altura, es ideal para limpiar puestos de trabajo y equipos en la producción, el taller y la obra. Esto lo hace ideal para clientes especialmente exigentes de la industria y la construcción, que dependen a diario de máquinas profesionales y valoran un trabajo sin interrupciones ni polvo. De ello se encargan, entre otros, el probado sistema de limpieza de filtros Tact y el filtro plegado plano PES resistente a la humedad. Una toma de corriente integrada con sistema automático de conexión y desconexión facilita el trabajo con herramientas eléctricas, mientras que el selector giratorio central permite seleccionar fácilmente los programas de aspiración y ajustar el número de revoluciones de forma continua con un botón giratorio independiente. Se incluyen de serie numerosos accesorios que se pueden guardar cómodamente en el soporte integrado para la manguera de aspiración y los accesorios.atorio central permite una fácil selección de los programas de aspiración y el número de revoluciones se puede regular de forma continua con un mando giratorio separado. Los múltiples accesorios nuevos se incluyen de serie y pueden almacenarse cómodamente en el sistema de almacenaje de accesorios y manguera de aspiración integrado.