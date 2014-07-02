Aspirador en seco y húmedo NT 65/2 Tact²
Su elevada movilidad y rendimiento, resistencia, robustez y una amplia variedad de prácticos equipamientos específicos convierten los aspiradores Kärcher Tact² en especialistas y todoterrenos muy solicitados. Asimismo, NT 65/2 Tact ² dispone de un paquete antiestático completo de serie. Una facilitación del trabajo que no debe subestimarse donde haya que eliminar regularmente grandes cantidades de polvo fino.
Kärcher presenta Tact²: la nueva gama superior de aspiradores en seco y húmedo profesionales. Esta versión perfeccionada del acreditado sistema Tact para la limpieza de filtros alcanza un nuevo máximo de productividad. Alta potencia de aspiración constante con dos motores y filtro de larga vida útil para un trabajo continuo sin prácticamente tener que pensar en un cambio de filtro. Las aspiradoras NT de Kärcher con Tact² son sistemas completos para la eliminación de grandes cantidades de polvo fino, pero también de suciedad gruesa y agua. Con sus diferentes versiones, esta familia de aspiradores ofrece soluciones óptimas para múltiples campos de aplicación en los que se requiere una potencia de aspiración elevada y constante: en el sector de la construcción, en el sector alimentario, el segmento automovilístico y en la industria en general.
Características y ventajas
Transporte fácilEl asa de empuje ajustable y las grandes ruedas garantizan el transporte fácil al lugar de trabajo, incluso en superficies irregulares.
Almacenaje inteligente de accesoriosAsí se puede fijar rápidamente, por ejemplo, la boquilla para suelos, independientemente de la dirección.
Limpieza automática del filtro Tact²El nuevo filtro plegado plano puede extraerse por el lado limpio y está dividido en dos secciones, que se limpian alternativamente con golpes de aire selectivos. Los polvos finos no pueden obstruir el filtro. El caudal de aire se mantiene alto durante un periodo largo. Se pueden aspirar más de 1000 kg de polvo fino de la categoría A sin necesidad de cambiar el filtro.
Protegidos y a mano
- Las herramientas se pueden guardar en el cabezal cómodamente y de forma segura, al igual que los componentes pequeños y botellas.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Caudal de aire (l/s)
|2 x 74
|Vacío (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacidad del depósito (l)
|65
|Material del depósito
|Plástico
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 2760
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 40
|Longitud del cable (m)
|10
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|73
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|24,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|31,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|575 x 490 x 880
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 4 m
- Tipo de manguera de aspiración: electroconductora
- Codo: electroconductora
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero inoxidable
- Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
- Boquilla para ranuras
- Manguera de desagüe (resistente a los aceites)
- Filtro plegado plano: Material de fibra de celulosa
- Asa de empuje
Equipamiento
- Desconexión automática con volumen de llenado máx.
- Sistema antiestático
- Limpieza del filtro: Limpieza automática del filtro Tact²
- Protección de circulación resistente a los golpes
- Clase de protección: I
- Rodillo de parada