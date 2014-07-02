Aspirador en seco y húmedo NT 65/2 Tact² Tc

Su elevada movilidad y rendimiento, resistencia, robustez y una amplia variedad de prácticos equipamientos específicos convierten los aspiradores Kärcher Tact² en especialistas y todoterrenos muy solicitados. Los modelos con bastidor móvil basculante ofrecen ventajas para la eliminación de líquidos y suciedad gruesa, especialmente para aplicaciones industriales.

Kärcher presenta Tact²: la nueva gama alta de aspiradores en seco y húmedo profesionales. Esta versión perfeccionada del acreditado sistema Tact para la limpieza de filtros alcanza un nuevo máximo de productividad. Alta potencia de aspiración constante con dos motores y filtro de larga vida útil para un trabajo continuo sin prácticamente tener que pensar en un cambio de filtro. Los aspiradores NT de Kärcher con Tact² son sistemas completos para la eliminación de grandes cantidades de polvo fino, pero también de suciedad gruesa y agua. Con sus diferentes versiones, esta familia de aspiradores ofrece soluciones óptimas para múltiples campos de aplicación en los que se requiere una potencia de aspiración elevada y constante: en el sector de la construcción, en el sector alimentario, el segmento automovilístico y en la industria en general.

Características y ventajas
Bastidor móvil basculante con mecanismo de cierre del recipiente
Para que el depósito y el chasis siempre estén unidos de forma segura.
Todo bajo control
Cómoda para transportar entre dos personas y para vaciar el depósito.
Almacenaje de accesorios independiente de la dirección para tubos de aspiración y boquillas para suelos
Se consigue así un rápido acceso desde todos los lados. Hay sitio, además, para una manguera de 4 m y para el cable de red de goma (10 m).
Manguera de desagüe para vaciar directamente el líquido aspirado
  • La tapa de cubierta permanece herméticamente cerrada hasta estar justo encima del punto de eliminación de residuos.
Especificaciones

Características técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 220 / 240
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Caudal de aire (l/s) 2 x 74
Vacío (mbar/kPa) 254 / 25,4
Capacidad del depósito (l) 65
Material del depósito Plástico
Capacidad de absorción (W) máx. 2760
Ancho nominal estándar ( ) DN 40
Longitud del cable (m) 10
Nivel de presión acústica (dB/A) 73
Color antracita
Peso sin accesorios (kg) 27,5
Peso con embalaje incluido (kg) 35,4
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 685 x 560 x 905

Incluido en el equipamiento de serie

  • Longitud de la manguera de aspiración: 4 m
  • Tipo de manguera de aspiración: electroconductora
  • Codo: electroconductora
  • Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
  • Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
  • Material de los tubos de aspiración: Acero inoxidable
  • Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
  • Material de la bolsa filtrante: Papel
  • Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
  • Boquilla para ranuras
  • Manguera de desagüe (resistente a los aceites)
  • Filtro plegado plano: PES con revestimiento de PTFE
  • Bastidor móvil basculante
  • Asa de empuje

Equipamiento

  • Desconexión automática con volumen de llenado máx.
  • Sistema antiestático
  • Limpieza del filtro: Limpieza automática del filtro Tact²
  • Protección de circulación resistente a los golpes
  • Clase de protección: I
  • Rodillo de parada
