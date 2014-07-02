Kärcher presenta Tact²: la nueva gama alta de aspiradores en seco y húmedo profesionales. Esta versión perfeccionada del acreditado sistema Tact para la limpieza de filtros alcanza un nuevo máximo de productividad. Alta potencia de aspiración constante con dos motores y filtro de larga vida útil para un trabajo continuo sin prácticamente tener que pensar en un cambio de filtro. Los aspiradores NT de Kärcher con Tact² son sistemas completos para la eliminación de grandes cantidades de polvo fino, pero también de suciedad gruesa y agua. Con sus diferentes versiones, esta familia de aspiradores ofrece soluciones óptimas para múltiples campos de aplicación en los que se requiere una potencia de aspiración elevada y constante: en el sector de la construcción, en el sector alimentario, el segmento automovilístico y en la industria en general.