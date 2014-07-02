Aspirador en seco y húmedo NT 65/2 Tact² Tc
Su elevada movilidad y rendimiento, resistencia, robustez y una amplia variedad de prácticos equipamientos específicos convierten los aspiradores Kärcher Tact² en especialistas y todoterrenos muy solicitados. Los modelos con bastidor móvil basculante ofrecen ventajas para la eliminación de líquidos y suciedad gruesa, especialmente para aplicaciones industriales.
Kärcher presenta Tact²: la nueva gama alta de aspiradores en seco y húmedo profesionales. Esta versión perfeccionada del acreditado sistema Tact para la limpieza de filtros alcanza un nuevo máximo de productividad. Alta potencia de aspiración constante con dos motores y filtro de larga vida útil para un trabajo continuo sin prácticamente tener que pensar en un cambio de filtro. Los aspiradores NT de Kärcher con Tact² son sistemas completos para la eliminación de grandes cantidades de polvo fino, pero también de suciedad gruesa y agua. Con sus diferentes versiones, esta familia de aspiradores ofrece soluciones óptimas para múltiples campos de aplicación en los que se requiere una potencia de aspiración elevada y constante: en el sector de la construcción, en el sector alimentario, el segmento automovilístico y en la industria en general.
Características y ventajas
Bastidor móvil basculante con mecanismo de cierre del recipientePara que el depósito y el chasis siempre estén unidos de forma segura.
Todo bajo controlCómoda para transportar entre dos personas y para vaciar el depósito.
Almacenaje de accesorios independiente de la dirección para tubos de aspiración y boquillas para suelosSe consigue así un rápido acceso desde todos los lados. Hay sitio, además, para una manguera de 4 m y para el cable de red de goma (10 m).
Manguera de desagüe para vaciar directamente el líquido aspirado
- La tapa de cubierta permanece herméticamente cerrada hasta estar justo encima del punto de eliminación de residuos.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Caudal de aire (l/s)
|2 x 74
|Vacío (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacidad del depósito (l)
|65
|Material del depósito
|Plástico
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 2760
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 40
|Longitud del cable (m)
|10
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|73
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|27,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|35,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|685 x 560 x 905
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 4 m
- Tipo de manguera de aspiración: electroconductora
- Codo: electroconductora
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero inoxidable
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Papel
- Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
- Boquilla para ranuras
- Manguera de desagüe (resistente a los aceites)
- Filtro plegado plano: PES con revestimiento de PTFE
- Bastidor móvil basculante
- Asa de empuje
Equipamiento
- Desconexión automática con volumen de llenado máx.
- Sistema antiestático
- Limpieza del filtro: Limpieza automática del filtro Tact²
- Protección de circulación resistente a los golpes
- Clase de protección: I
- Rodillo de parada