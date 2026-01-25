Con una potencia de 850 W, el aspirador en seco compacto T 7/1 Classic genera un vacío considerable de 23,0 kPa. El aspirador resulta especialmente silencioso durante el funcionamiento con tan solo 63 dB(A). El equipo cuenta con una manguera de aspiración de 2,0 metros de longitud y es cómodo y ligero con sus 3,5 kg. El codo de forma manejable permite trabajar continuamente sin fatiga. El chasis equipado con 2 ruedas fijas y 2 ruedas de dirección garantiza las buenas propiedades de arrastre del aspirador en seco. El borde de protección perimetral evita que el depósito a prueba de impactos de 7,5 l provoque daños en los muebles. El T 7/1 Classic cuenta de serie con una bolsa de filtro de fieltro.