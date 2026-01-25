Aspirador en seco T 7/1 Classic
Ligero y ergonómico: el T 7/1 Classic con bolsa de filtro de fieltro de serie es un aspirador de gama básica con una buena relación calidad-precio, una gran potencia de aspiración y compartimento para cables.
Con una potencia de 850 W, el aspirador en seco compacto T 7/1 Classic genera un vacío considerable de 23,0 kPa. El aspirador resulta especialmente silencioso durante el funcionamiento con tan solo 63 dB(A). El equipo cuenta con una manguera de aspiración de 2,0 metros de longitud y es cómodo y ligero con sus 3,5 kg. El codo de forma manejable permite trabajar continuamente sin fatiga. El chasis equipado con 2 ruedas fijas y 2 ruedas de dirección garantiza las buenas propiedades de arrastre del aspirador en seco. El borde de protección perimetral evita que el depósito a prueba de impactos de 7,5 l provoque daños en los muebles. El T 7/1 Classic cuenta de serie con una bolsa de filtro de fieltro.
Características y ventajas
Peso reducidoTransporte cómodo, incluso con una sola mano, por escalones y peldaños. Reducido peso con idéntico volumen de depósito en relación con otros equipos de la competencia. Permite trabajar durante un largo perioro de tiempo sin fatiga.
Cesta de filtro principal permanenteDe fieltro resistente. Sostenible: se puede lavar a mano a 30 °C.
Potencia de aspiración excepcionalCalidad Professional. Buena relación calidad-precio.
Gancho portacables
- Fácil almacenamiento del cable de alimentación.
- Sujeción segura del cable durante el transporte.
Protector muy robusto
- Protege los muebles, paredes y equipo de daños
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Vacío (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Caudal de aire (l/s)
|40
|Potencia nominal (W)
|850
|Capacidad del depósito (l)
|7
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Longitud del cable (m)
|7,5
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|62
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|3,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|375 x 285 x 310
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 2 m
- Codo: Plástico
- Cantidad de tubos de aspiración: 3 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 350 mm
- Material de los tubos de aspiración: Plástico
- Boquilla para suelos conmutable
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Filtro protector del motor
- Cesta de filtro permanente: Fieltro
Equipamiento
- Material del depósito: Plástico
- Gancho portacables
Videos
Campos de aplicación
- Para todas las superficies resistentes, p. ej., baldosas, piedras naturales, PVC, linóleo
- Alfombras y moquetas