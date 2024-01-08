KÄRCHER TTS: El equipo adecuado para cada tarea.

KÄRCHER TTS: 2 marcas fuertes, innumerables posibilidades



A pesar de todas las ventajas que ofrece el uso de máquinas y detergentes de Kärcher, sigue habiendo tareas que sólo pueden realizarse a mano. Para poder realizar estas tareas de forma higiénica y eficiente, los carros de limpieza, cubos, mopas y contenedores de residuos de TTS Cleaning forman parte ahora de la gama de productos de Kärcher. Han demostrado su eficacia una y otra vez en la limpieza de edificios y hoteles, así como en prácticamente todos los demás ámbitos de aplicación. Las innovadoras, ergonómicas y sostenibles herramientas de limpieza de la empresa italiana están disponibles allí donde también se venden artículos de Kärcher. Por ejemplo, en nuestra tienda online B2B.