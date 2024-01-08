KÄRCHER TTS: El equipo adecuado para cada tarea.
Quien debe limpiar de forma higiénica y al mismo tiempo quiere trabajar de forma eficiente, confía en una combinación de máquinas y equipos manuales. Para que los clientes de Kärcher no tengan que renunciar en ningún momento a la alta calidad y la ergonomía, el líder del mercado inicia una cooperación con la innovadora empresa TTS. La gama de productos KÄRCHER TTS incluye más de 300 productos para la limpieza manual.
KÄRCHER TTS: 2 marcas fuertes, innumerables posibilidades
A pesar de todas las ventajas que ofrece el uso de máquinas y detergentes de Kärcher, sigue habiendo tareas que sólo pueden realizarse a mano. Para poder realizar estas tareas de forma higiénica y eficiente, los carros de limpieza, cubos, mopas y contenedores de residuos de TTS Cleaning forman parte ahora de la gama de productos de Kärcher. Han demostrado su eficacia una y otra vez en la limpieza de edificios y hoteles, así como en prácticamente todos los demás ámbitos de aplicación. Las innovadoras, ergonómicas y sostenibles herramientas de limpieza de la empresa italiana están disponibles allí donde también se venden artículos de Kärcher. Por ejemplo, en nuestra tienda online B2B.
VENTAJAS Y PUNTOS DESTACADOS
Innovaciones fáciles de usar
Trabajar con las herramientas de limpieza de TTS pone de manifiesto que los desarrolladores del producto han pensado en cada paso y en cada movimiento y han optimizado muchos procesos. En la propia imagen de TTS, cada uno de los productos debe cumplir los siguientes requisitos
- Respaldar un alto nivel de higiene
- Ahorrar tiempo y costes
- Ser fáciles de manejar
- Ser fáciles de usar, modulares y personalizables
Trabajo ergonómico
La limpieza de edificios suele ser una carrera contrarreloj. Las superficies y el mobiliario deben limpiarse en el menor tiempo posible. Para que esta tarea resulte lo más cómoda y libre de fatiga posible para el personal de limpieza, las herramientas de limpieza de TTS Cleaning cumplen altos estándares ergonómicos e integran ideas inteligentes para dar ventaja a los usuarios.
Equipos de limpieza de un solo proveedor
Las empresas de limpieza obtienen ahora la gama completa de productos necesaria de un único proveedor, independientemente de la tarea a la que se enfrenten. Los clientes y usuarios pueden informarse sobre todos los productos KÄRCHER X TTS y adquirirlos tanto a través de los canales de distribución de Kärcher como en las sucursales de TTS Cleaning.
VISIÓN GENERAL DE LA AMPLIA GAMA KÄRCHER X TTS
TTS Cleaning lleva más de 30 años desarrollando y produciendo en Italia diversas herramientas de limpieza manual llenas de inteligente valor añadido. Las gamas de productos más importantes son:
Sistemas para la limpieza de superficies
Productos de diseño ergonómico para la limpieza manual en húmedo de superficies. Se caracterizan por su máxima calidad para una excelente recogida de la suciedad. Garantiza una limpieza fiable.
Sistemas de limpieza
El equipo adecuado para la limpieza en húmedo de suelos de forma económica y eficaz, especialmente en zonas de difícil acceso para las máquinas.
Sistemas de recogida y separación de residuos
Para todos los que se preocupan por los residuos. Nuestros cubos de basura de alta calidad en diferentes tamaños y diseños son adecuados para la captura y eliminación fiable de todos los residuos.
Sistemas de recogida y transporte de ropa
Los carros para hoteles de Kärcher cumplen los requisitos específicos del sector hotelero gracias a la perfecta combinación de estética y funcionalidad. Ofrecen espacio suficiente para toallas, rollos de papel higiénico, bolsas de basura, etc. Las ruedas maniobrables hacen que el carro sea móvil y permiten desplazarlo fácilmente de una habitación a otra.
STOP & GO: Sistemas de señalización
La seguridad es siempre primordial. Las advertencias aumentan la atención y advierten a tiempo de posibles peligros y obstáculos.
Sostenibilidad
El uso de materiales resistentes que hacen la limpieza más higiénica, fácil y sostenible es una tradición en TTS Cleaning. Con el objetivo de proteger los recursos naturales y ahorrar energía, cada vez más utensilios de limpieza llevan una etiqueta ecológica, incluidos los cubos fabricados con plástico reciclado. TTS es también uno de los primeros proveedores del mundo en ofrecer un cálculo certificado de las emisiones de CO2 de todo el ciclo de vida del producto.
El carro de limpieza FlexoMate
Eficaz, flexible y ergonómico: el FlexoMate, un carro de limpieza que redefine la limpieza manual. Además, puede adaptarse a sus necesidades gracias a su sistema modular. Tanto si se trata de cajas adicionales como de máquinas de limpieza, con FlexoMate lo tiene todo. Puede configurarse según la tarea a realizar e integrar hasta 5 máquinas de limpieza diferentes. Con el FlexoMate mejorará su productividad en las tareas de limpieza manual. La opción de alquilar en lugar de comprar es aún más flexible.
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