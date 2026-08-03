Lanza telescópica 2 x 125 cm

Lanza telescópica Kärcher, 2 × 125 cm de longitud. Para trabajar de forma segura directamente desde el suelo, sin usar escaleras.

Nuestra lanza telescópica de 2 × 125 cm para realizar trabajos de limpieza seguros directamente desde el suelo. Su longitud hace innecesaria una escalera y un taco deslizante especialmente adaptado evita de forma eficaz que la lanza se retuerza; el cono de seguridad y la protección de la pinza garantizan un manejo seguro. La lanza telescópica, muy estable y robusta, está hecha de aluminio y plástico de alta calidad.

Especificaciones

Características técnicas

Material Aluminio / PP / PC / PA, reforzado con fibras de vidrio
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso por producto (kg) 0,6
Peso del embalaje (kg) 0,6
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 2500 x 21 x 21
Dimensiones, embalado (mm) 1350 x 21 x 21

Equipamiento

  • Rosca italiana
Lanza telescópica 2 x 125 cm
Campos de aplicación
  • Ventanas