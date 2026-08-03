Broom PVC 80 cm

Escoba industrial robusta para uso en exteriores. Con tablilla de madera, cepillos duros de PVC y soporte metálico. Adecuada para cualquier superficie y tipo de suciedad. 

Robusta, duradera e ideal para trabajos de limpieza frecuentes en exteriores, esta escoba industrial de alta calidad con tablilla de madera, cepillos de PVC duraderos y soporte metálico es ideal para eliminar eficazmente los más diversos tipos de suciedad en cualquier superficie.

Especificaciones

Características técnicas

Tipo de suciedad Suciedad suelta
Programa CLASSIC
Ancho de trabajo (cm) 80
Material PVC / Madera / Acero, galvanizado
Cantidad (Unidad(es)) 1
Campos de aplicación
  • Barrido
Accesorios