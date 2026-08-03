Broom PVC 80 cm
Escoba industrial robusta para uso en exteriores. Con tablilla de madera, cepillos duros de PVC y soporte metálico. Adecuada para cualquier superficie y tipo de suciedad.
Robusta, duradera e ideal para trabajos de limpieza frecuentes en exteriores, esta escoba industrial de alta calidad con tablilla de madera, cepillos de PVC duraderos y soporte metálico es ideal para eliminar eficazmente los más diversos tipos de suciedad en cualquier superficie.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de suciedad
|Suciedad suelta
|Programa
|CLASSIC
|Ancho de trabajo (cm)
|80
|Material
|PVC / Madera / Acero, galvanizado
|Cantidad (Unidad(es))
|1
Campos de aplicación
- Barrido