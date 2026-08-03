Escoba PVC con rosaca, 35 cm
Para una limpieza eficiente de espacios interiores y exteriores: cepillo (35 cm) con tablilla de madera, cerdas duras de PVC resistente y rosca.
Cepillo de 35 cm de ancho perfecto para eliminar la suciedad suelta en zonas interiores y exteriores, con tablilla de madera y cerdas duras y resistentes de PVC. La rosca integrada permite alojar un mango de aluminio o un mango telescópico de aluminio de Kärcher.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de suciedad
|Suciedad suelta
|Programa
|STANDARD / CLASSIC
|Ancho de trabajo (cm)
|35
|Material
|PVC / Madera
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso por producto (kg)
|0,5
Campos de aplicación
- Barrido