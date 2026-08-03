Escoba PVC con rosaca, 35 cm

Para una limpieza eficiente de espacios interiores y exteriores: cepillo (35 cm) con tablilla de madera, cerdas duras de PVC resistente y rosca.

Cepillo de 35 cm de ancho perfecto para eliminar la suciedad suelta en zonas interiores y exteriores, con tablilla de madera y cerdas duras y resistentes de PVC. La rosca integrada permite alojar un mango de aluminio o un mango telescópico de aluminio de Kärcher.

Especificaciones

Características técnicas

Tipo de suciedad Suciedad suelta
Programa STANDARD / CLASSIC
Ancho de trabajo (cm) 35
Material PVC / Madera
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso por producto (kg) 0,5
Campos de aplicación
  • Barrido
Accesorios