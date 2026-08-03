Pinza para Mopa Kentucky 17,5 cm

Soporte de mopa Kentucky, de larga vida útil, inoxidable y de polipropileno reciclado para el uso de la mopa Kentucky de Kärcher.

Compatible con todos los mangos con diámetros de orificio de entre 18 y 23 mm: el soporte de mopa Kentucky para su uso con la mopa Kentucky de Kärcher. El soporte es íntegramente de polipropileno, reciclable, de larga vida útil y, naturalmente, inoxidable.

Especificaciones

Características técnicas

Programa CLASSIC
Fijación de textiles Clips para mopa
Material PP
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso por producto (kg) 0,1
Peso del embalaje (kg) 0,1
Dimensiones (la. × an.) (mm) 175 x 140
Dimensiones, embalado (mm) 175 x 140 x 30
Pinza para Mopa Kentucky 17,5 cm
Campos de aplicación
  • Suelos - limpieza en húmedo
Accesorios