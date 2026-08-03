Pinza para Mopa Kentucky 17,5 cm
Soporte de mopa Kentucky, de larga vida útil, inoxidable y de polipropileno reciclado para el uso de la mopa Kentucky de Kärcher.
Compatible con todos los mangos con diámetros de orificio de entre 18 y 23 mm: el soporte de mopa Kentucky para su uso con la mopa Kentucky de Kärcher. El soporte es íntegramente de polipropileno, reciclable, de larga vida útil y, naturalmente, inoxidable.
Especificaciones
Características técnicas
|Programa
|CLASSIC
|Fijación de textiles
|Clips para mopa
|Material
|PP
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso por producto (kg)
|0,1
|Peso del embalaje (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an.) (mm)
|175 x 140
|Dimensiones, embalado (mm)
|175 x 140 x 30
Campos de aplicación
- Suelos - limpieza en húmedo