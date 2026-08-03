Premium Soporte para Mopa de Cinta Adhesiva 40 cm

Soporte de autofijación de plástico de alta calidad de Kärcher equipado con un sistema de bloques y con un ancho de 40 cm. Uso sencillo y rápido.

Soporte de autofijación de plástico con sistema de bloques de Kärcher. El soporte de 40 cm de ancho con cierre de autofijación es idóneo para el empleo con todos los mangos con diámetro de orificios de 18 a 23 mm como, por ejemplo, nuestros mangos de aluminio o asas telescópicas.

Especificaciones

Características técnicas

Programa ADVANCED
Fijación de textiles Autofijación
Material PA / Fibra de vidrio / PP
Ancho de trabajo (cm) 40
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso por producto (kg) 0,3
Peso del embalaje (kg) 0,4
Dimensiones (la. × an.) (mm) 400 x 95
Dimensiones, embalado (mm) 400 x 100 x 45
Premium Soporte para Mopa de Cinta Adhesiva 40 cm
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Campos de aplicación
  • Suelos - limpieza en húmedo
Accesorios