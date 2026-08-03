Premium Soporte para Mopa de Cinta Adhesiva 40 cm
Soporte de autofijación de plástico de alta calidad de Kärcher equipado con un sistema de bloques y con un ancho de 40 cm. Uso sencillo y rápido.
Soporte de autofijación de plástico con sistema de bloques de Kärcher. El soporte de 40 cm de ancho con cierre de autofijación es idóneo para el empleo con todos los mangos con diámetro de orificios de 18 a 23 mm como, por ejemplo, nuestros mangos de aluminio o asas telescópicas.
Especificaciones
Características técnicas
|Programa
|ADVANCED
|Fijación de textiles
|Autofijación
|Material
|PA / Fibra de vidrio / PP
|Ancho de trabajo (cm)
|40
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso por producto (kg)
|0,3
|Peso del embalaje (kg)
|0,4
|Dimensiones (la. × an.) (mm)
|400 x 95
|Dimensiones, embalado (mm)
|400 x 100 x 45
Videos
Campos de aplicación
- Suelos - limpieza en húmedo