Premium Soporte para Mopa Flex 40 cm

Bastidor Flex system en poliamida con Block System.

Sistema plano con flex system, se utiliza con prensa de rodillo, de labio o de libro. Ideal para la limpieza profesional de alto rendimiento.

Especificaciones

Características técnicas

Fijación de textiles Uni System
Material PA / Fibra de vidrio / PP
Ancho de trabajo (cm) 40
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso por producto (kg) 0,3
Peso del embalaje (kg) 0,4
Dimensiones (la. × an.) (mm) 400 x 110
Dimensiones, embalado (mm) 400 x 110 x 100
Premium Soporte para Mopa Flex 40 cm
Campos de aplicación
  • Suelos - limpieza en húmedo
Accesorios