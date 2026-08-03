Premium Soporte para Mopa Flex 40 cm
Bastidor Flex system en poliamida con Block System.
Sistema plano con flex system, se utiliza con prensa de rodillo, de labio o de libro. Ideal para la limpieza profesional de alto rendimiento.
Especificaciones
Características técnicas
|Fijación de textiles
|Uni System
|Material
|PA / Fibra de vidrio / PP
|Ancho de trabajo (cm)
|40
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso por producto (kg)
|0,3
|Peso del embalaje (kg)
|0,4
|Dimensiones (la. × an.) (mm)
|400 x 110
|Dimensiones, embalado (mm)
|400 x 110 x 100
Campos de aplicación
- Suelos - limpieza en húmedo