Standard Soporte para Mopa de Bolsillo 40 cm
Bastidor Pocket en poliamida con articulación Block System.
Sistema plano con bastidor de bolsillos que se puede usar preimpregnado o impregnado a demanda con estación de impregnación o con mangos con depósito. Ideal para la limpieza profesional de alto rendimiento de superficies horizontales y verticales.
Especificaciones
Características técnicas
|Fijación de textiles
|Bolsillos
|Material
|PA / Fibra de vidrio / PP
|Ancho de trabajo (cm)
|40
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso por producto (kg)
|0,4
|Peso del embalaje (kg)
|0,4
|Dimensiones (la. × an.) (mm)
|400 x 110
|Dimensiones, embalado (mm)
|400 x 110 x 160
Campos de aplicación
- Suelos - limpieza en húmedo