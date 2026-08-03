Standard Soporte para Mopa de Bolsillo 40 cm

Bastidor Pocket en poliamida con articulación Block System.

Sistema plano con bastidor de bolsillos que se puede usar preimpregnado o impregnado a demanda con estación de impregnación o con mangos con depósito. Ideal para la limpieza profesional de alto rendimiento de superficies horizontales y verticales.

Especificaciones

Características técnicas

Fijación de textiles Bolsillos
Material PA / Fibra de vidrio / PP
Ancho de trabajo (cm) 40
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso por producto (kg) 0,4
Peso del embalaje (kg) 0,4
Dimensiones (la. × an.) (mm) 400 x 110
Dimensiones, embalado (mm) 400 x 110 x 160
Standard Soporte para Mopa de Bolsillo 40 cm
Campos de aplicación
  • Suelos - limpieza en húmedo
Accesorios