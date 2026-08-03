La mopa de strap tape con microfibra, adecuada para el soporte de velcro de 30 cm, limpia todas las superficies lisas y brillantes como el vidrio de manera efectiva y sin dejar rastro. Las microfibras finas y de alta calidad eliminan incluso las partículas más pequeñas, convenciendo por la excelente recogida de suciedad y garantizando un resultado sin rayas ni pelusas. La mopa de velcro puede tanto acondicionarse previamente como utilizarse con el método de pulverización.