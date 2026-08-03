Premium MF Mopa Shine de Tiras 30 cm 5 x

Limpieza sin pelusas ni marcas: Con la mopa de velcro de microfibra de alta calidad adecuada para el soporte de velcro de 30 cm todas las superficies brillantes se limpian en un instante. 

La mopa de strap tape con microfibra, adecuada para el soporte de velcro de 30 cm, limpia todas las superficies lisas y brillantes como el vidrio de manera efectiva y sin dejar rastro. Las microfibras finas y de alta calidad eliminan incluso las partículas más pequeñas, convenciendo por la excelente recogida de suciedad y garantizando un resultado sin rayas ni pelusas. La mopa de velcro puede tanto acondicionarse previamente como utilizarse con el método de pulverización.

Especificaciones

Características técnicas

Programa ADVANCED
Tipo de tejido Textiles reutilizables
Material textil 80% PET / 20% PA
Tipo de fabricación Tejido de punto redondo
Temperatura de lavado (°C) máx. 95
Recomendaciones de lavado (°C) 60
Temperatura de la secadora (°C) 60
Ciclos de lavado¹⁾ aprox. 250
Cantidad (Unidad(es)) 5
Peso por producto / peso por m² (kg/g/m²) 0,2 / 215
Peso del embalaje (kg) 0,2
Dimensiones (la. × an.) (mm) 300 x 105
Dimensiones, embalado (mm) 300 x 105 x 10
Observaciones ¹⁾ Si se cumplen y utilizan las temperaturas indicadas y detergentes recomendados. Además, el uso de un secador, especialmente a temperaturas elevadas, puede reducir significativamente la vida útil
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Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Limpieza de superficies acristaladas
  • Ventanas
Detergentes