Fregadora-aspiradora B 50 W Bp+D51
Fregadora-aspiradora compacta B 50 W Bp para la limpieza en húmedo del suelo con resistentes componentes de aluminio, cabezal de cepillo monodisco D 51, tubo de llenado universal y compatibilidad con smartphone. Los Kits de Baterías NO están incluídos y deben pedirse aparte.
Fregadora-aspiradora B 50 W Bp compacta, ideal para una limpieza de suelos eficiente que conquista por su diseño extremadamente robusto. Cabezal de cepillos y toberas de aluminio de fundición a presión de larga vida útil. Para una excelente aspiración, también de superficies rugosas y curvas cerradas. El cabezal de cepillo monodisco D 51 proporciona unos resultados de limpieza silenciosos y fiables tanto para el mantenimiento como para la limpieza intermedia, incluso durante el funcionamiento. El diseño compacto de la fregadora-aspiradora «walk behind» garantiza una mejor visión general y maniobrabilidad, incluso en zonas de difícil acceso. Un accionamiento de ruedas simplifica el funcionamiento y reduce el esfuerzo físico del usuario. El agua limpia se rellena fácilmente con la manguera de llenado universal en cualquier grifo. La aplicación «Machine Connect» facilita asimismo el control de la información y los ajustes avanzados desde el smartphone.
Características y ventajas
Equipo muy compactoBuena vista general y versátil a la hora de maniobrar. Manejo fácil, seguro y robusto ante los daños.
Aplicación de conectividad/smartphone «Machine connect»Amplia gama de funciones e información. Supervisión de recursos, aumento de la productividad, animación informativa para el mantenimiento y resolución de problemas. Ajuste de parámetros, edición de autorizaciones KIK.
Cabezal de cepillos y tobera de fundición a presión de aluminioComponentes robustos y resistentes. Menor tiempo de inactividad de la máquina y mayor productividad a costes más reducidos.
Tobera parabólica con labios de aspiración de Linatex
- Aspiración perfecta, incluso en superficies rugosas y en curvas cerradas.
- Menos riesgo de deslizamiento y menor necesidad de repaso manual.
Cabezal de cepillos D 51 monodisco
- Silenciosa y energéticamente eficiente.
- Limpieza en marcha con una gran autonomía de las baterías.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Motor de propulsión
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|510
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|850
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|50 / 50
|Rendimiento en superficie teórico (m²)
|máx. 3060
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|1840
|Tensión (conexión de red del cargador) (V)
|100 - 240
|Frecuencia (conexión de red del cargador) (Hz)
|50 - 60
|Velocidad de marcha (km/h)
|máx. 6
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|140
|Presión de apriete de cepillos. (kg/g/cm²)
|29 / 32
|Ancho de giro del pasillo (mm)
|1400
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 2,5
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|65
|Peso total permitido (kg)
|245
|Peso sin accesorios (kg)
|103,5
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|1367 x 609 x 1082
Incluido en el equipamiento de serie
- Cepillo circular: 1 Unidad(es)
- Cargador
- Tobera curva
- Tobera robusta de fundición de aluminio
Equipamiento
- Potente tracción
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Manejo mediante la aplicación
- Tipo de labios de aspiración: Linatex®
- Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) con más de 30 idiomas de usuario y derechos de manejo individuales
- Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares
- Interruptor selector de servicio Easy Operation
Videos
Campos de aplicación
- Ideal para empresas profesionales de limpieza de edificios, en el comercio minorista o en edificios públicos
- Para la limpieza de suelos en comedores, escuelas y hospitales
- Para la limpieza intermedia y de mantenimiento, p. ej., en edificios públicos