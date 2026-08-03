Fregadora-aspiradora B 50 W Bp compacta, ideal para una limpieza de suelos eficiente que conquista por su diseño extremadamente robusto. Cabezal de cepillos y toberas de aluminio de fundición a presión de larga vida útil. Para una excelente aspiración, también de superficies rugosas y curvas cerradas. El cabezal de cepillos R 55 con función de barrido integrada garantiza unos resultados de limpieza fiables y suelos limpios. El diseño compacto de la fregadora-aspiradora «walk behind» garantiza una mejor visión general y maniobrabilidad, incluso en zonas de difícil acceso. Un accionamiento de ruedas simplifica el funcionamiento y reduce el esfuerzo físico del usuario. El agua limpia se rellena fácilmente con la manguera de llenado universal en cualquier grifo. La aplicación «Machine Connect» facilita asimismo el control de la información y los ajustes avanzados desde el smartphone.