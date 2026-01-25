Fregadora-aspiradora BD 43/25 C Classic Bp
Accionada por batería y rentable: la fregadora-aspiradora BD 43/25 C con tecnología de cepillos circulares de esponja consigue limpiar hasta 1700 m²/h. Para la limpieza a fondo y la limpieza de mantenimiento de superficies de hasta 900 m². Los Kits de Baterías NO están incluídos y deben pedirse aparte.
Compacta, maniobrable, silenciosa y muy fácil de manejar: estas son las características principales de la fregadora-aspiradora con acompañante y accionada por batería BD 43/25 C con tecnología de cepillos circulares de esponja, superficie de trabajo de 43 cm y volumen del depósito de 25 l. Perfecto para superficies pequeñas y muy ocupadas, el equipo convence por su manejabilidad y permite una visión muy buena de la superficie que se debe limpiar. El sistema Easy Operation con elementos de control amarillos hace que la BD 43/25 C sea manejable sin problemas incluso para personas sin formación para tal efecto. Igual de fácil resulta limpiar el equipo. Recomendamos el equipo para una limpieza a fondo y una limpieza de mantenimiento económicas de superficies de hasta 900 m². Opcionalmente se encuentran a disposición patines traseros de aspiración rectos o curvos, que deben pedirse por separado.do.
Características y ventajas
Elementos de control robustos
Manejo sencillo gracias al panel Easy Operation
Equipo pequeño y compacto
Gran compartimento de baterías para todos los tipos de baterías convencionales
Sistema de estación base
Modelo básico económico en la gama de 25 hasta 35 l
Elementos de control amarillos y muy visibles
Patín trasero de aspiración recto o curvo disponible
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Avance mediante rotación de los cepillos
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|430
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|750
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|25 / 25
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|1720
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|1250
|Batería (V)
|24
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 2
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 2,7
|Capacidad de absorción (W)
|1100
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|44
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Incluido en el equipamiento de serie
- Cepillo circular: 1 Unidad(es)
- tobera, forma de V
Equipamiento
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.