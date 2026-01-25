Fregadora-aspiradora BD 43/35 C Classic Ep
Con alimentación de red (230 V / 50 Hz) y económica: la fregadora-aspiradora con tecnología de cepillos circulares de esponja limpia hasta 1700 m²/h. Para una limpieza a fondo y una limpieza de mantenimiento económicas de superficies de hasta 900 m².
La fregadora-aspiradora BD 43/35 C Ep con alimentación de red (230 V/50 Hz) y tecnología de cepillos circulares de esponja no dispone de la opción de funcionamiento con batería, lo que resulta en un precio muy asequible del equipo. Técnicamente el equipo presenta el habitual equipamiento de alta calidad: destaca por su ancho útil de 43 centímetros, un depósito de 35 litros, una tobera en forma de V de 900 milímetros de largo y, gracias al sistema EASY Operation con sus característicos botones amarillos, el manejo resulta extremadamente sencillo. Además, es muy silenciosa y muy fácil de limpiar. La ágil BD 43/35 C Ep es idónea para superficies pequeñas y con muchos obstáculos de hasta 900 m². Además, sus dimensiones compactas posibilitan una visibilidad perfecta sobre la superficie a limpiar.
Características y ventajas
Elementos de control robustos
Manejo sencillo gracias al panel Easy Operation
Equipo pequeño y compacto
Gran volumen del depósito para unos intervalos de trabajo prolongados
Sistema de estación base
Modelo básico económico en la gama de 25 hasta 35 l
Elementos de control amarillos y muy visibles
Equipo con alimentación de corriente
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|Alimentación de red
|Tracción
|Avance mediante rotación de los cepillos
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|430
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|750
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|35 / 35
|Rendimiento en superficie teórico (ft²/h)
|1720
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|1250
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 26,5 - 28,5
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 2,7
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|70
|Tensión (V)
|230
|Frecuencia (Hz)
|50
|Capacidad de absorción (W)
|1400
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|48
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Incluido en el equipamiento de serie
- Cepillo circular: 1 Unidad(es)
- tobera, forma de V
Equipamiento
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Alimentación de red