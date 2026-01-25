Fregadora-aspiradora BD 50/50 C Classic Bp
La BD 50/50 C Bp Classic es un modelo básico económico y compacto de la gama de fregadoras-aspiradoras alimentadas por red. El equipo permite unos rendimientos de superficie de hasta 2000 m²/h. Los Kits de Baterías NO están incluídos y deben pedirse aparte.
Con la BD 50/50 C Bp Classic tiene la mejor visión de la superficie que debe limpiar en todo momento gracias a las reducidas dimensiones de esta fregadora-aspiradora compacta y accionada por batería con tecnología de cepillos circulares de esponja perfeccionada. La visión es buena y el manejo es igual de fácil gracias al panel Easy Operation de Kärcher. Además, las opciones de ajuste y las funciones del equipo se han reducido a lo más importante, de modo que se prescinde de largas fases de aprendizaje. Recomendamos la BD 50/50 C Bp Classic para el uso en supermercados, hoteles o instalaciones sanitarias.
Características y ventajas
Cómodo equipamiento con válvula magnética y rueda de transporte
Manejo sencillo gracias al panel Easy Operation
Modelo básico económico
Gran volumen del depósito con unas dimensiones compactas
Gran compartimento de baterías para todos los tipos de baterías convencionales
Sistema de estación base
Panel Easy Operation
Asignación sencilla de funciones con elementos de control en amarillo
Elementos de control robustos y duraderos
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Avance mediante rotación de los cepillos
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|510
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|900
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|50 / 50
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|máx. 2040
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|1200
|Batería (V)
|24
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Ancho de giro del pasillo (mm)
|1240
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 2,3
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|66 - 66
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 1100
|Peso sin accesorios (kg)
|52
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Incluido en el equipamiento de serie
- Cepillo circular: 1 Unidad(es)
- tobera, forma de V
Equipamiento
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.