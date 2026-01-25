Con la BD 50/50 C Bp Classic tiene la mejor visión de la superficie que debe limpiar en todo momento gracias a las reducidas dimensiones de esta fregadora-aspiradora compacta y accionada por batería con tecnología de cepillos circulares de esponja perfeccionada. La visión es buena y el manejo es igual de fácil gracias al panel Easy Operation de Kärcher. Además, las opciones de ajuste y las funciones del equipo se han reducido a lo más importante, de modo que se prescinde de largas fases de aprendizaje. Recomendamos la BD 50/50 C Bp Classic para el uso en supermercados, hoteles o instalaciones sanitarias.