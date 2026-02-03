Fregadora-aspiradora BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC

Equipado de serie con una batería de iones de litio (80 Ah) que no requiere mantenimiento y con un cargador rápido: la fregadora-aspiradora compacta BD 50/50 C Bp Pack con depósitos de 50 l.

El diseño compacto con los dos depósitos de 50 litros para agua limpia y sucia y el ancho de trabajo de 51 centímetros de nuestra fregadora-aspiradora maniobrable BD 50/55 C Classic Bp Pack garantiza una visibilidad perfecta de la superficie que se va a limpiar. Además, el cabezal de cepillos circulares funciona de forma tan silenciosa que este equipo de limpieza de suelos también puede utilizarse en zonas sensibles al ruido. La tobera y el cabezal de cepillos, que puede levantarse para facilitar el transporte, están fabricados en fundición a presión de aluminio y se manejan manualmente. El concepto de manejo intuitivo prescinde de los programas de limpieza complejos y los largos tiempos de aprendizaje para el usuario. De manera que, por ejemplo, el arranque y la parada del motor de cepillos y de la turbina de aspiración se controlan fácilmente mediante una palanca de mando central. Una potente batería de iones de litio con una capacidad de 80 Ah y un cargador rápido vienen de serie. De este modo, se pueden realizar sin problemas cargas rápidas e intermedias si es necesario.

Características y ventajas
Baterías de iones de litio de larga vida útil
  • Largos tiempos de funcionamiento y alta productividad gracias a las cargas rápidas e intermedias.
  • Sistema de batería sin mantenimiento y sin recarga de agua.
Diseño compacto y robusto
  • Equipo muy manejable y fácil de maniobrar con una buena visión de conjunto.
  • Reduce el riesgo de dañar el equipo o la instalación.
Cabezal de cepillos y tobera fabricados en aluminio de larga vida útil
  • Concepto de equipo robusto para aplicaciones de trabajos duros con baja cuota de fallo.
  • Desarrollado también para aplicaciones en condiciones adversas.
Concepto de manejo especialmente sencillo
  • Todas las funciones del equipo se manejan con interruptores, pulsadores y botones giratorios.
  • Concepto sencillo con símbolos autoexplicativos y panel de control claro.
  • Conocimiento del funcionamiento de la máquina en muy poco tiempo.
Cómodo sistema de cuatro ruedas
  • Ideal para períodos de trabajo largos y sin fatiga.
  • Aumenta claramente la comodidad de uso reduciendo el esfuerzo necesario.
Bastidor estándar resistente
  • Reduce los gastos de mantenimiento y los costes.
  • Mejora la fiabilidad.
Diseño exclusivo del sistema de aspiración
  • Aumenta la facilidad de uso.
  • Reduce la emisión de ruidos durante el funcionamiento.
Depósito de agua sucia independiente
  • Limpieza especialmente sencilla.
  • Mayor higiene.
Tapón de agua limpia con dosificación del detergente
  • Para dosificar el detergente con comodidad y precisión.
  • Reduce el consumo de detergente y los costes.
Práctica Home-Base
  • Para transportar accesorios diversos.
  • Los utensilios para la limpieza manual están siempre al alcance de la mano.
Especificaciones

Características técnicas

Tipo de accionamiento Batería
Tracción Avance mediante rotación de los cepillos
Ancho útil de los cepillos (mm) 510
Ancho útil al aspirar. (mm) 850
Depósito de agua limpia/sucia (l) 50 / 50
Rendimiento en superficie teórico (m²/h) máx. 2040
Rendimiento en superficie práctico (m²/h) 1200
Tipo de baterías Li-Ion
Batería (V/Ah) 24 / 90
Capacidad de las baterías (h) 2,5
Velocidad de rotación de cepillos. (rpm) 180
Presión de apriete de cepillos. (kg) 23
Ancho de giro del pasillo (mm) 1240
Consumo de agua (l/min) máx. 2,3
Nivel de presión acústica (dB/A) 66
Peso sin accesorios (kg) 53
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1170 x 570 x 1025

Incluido en el equipamiento de serie

  • Cepillo circular: 1 Unidad(es)
  • Batería
  • Batería y cargador incluidos
  • tobera, forma de V

Equipamiento

  • Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
  • Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
  • Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares
  • Interruptor selector de servicio Easy Operation
Campos de aplicación
  • Se recomienda especialmente para trabajos de limpieza de edificios y hostelería
  • Ideal para trabajos en áreas sensibles a los ruidos y también para trabajos nocturnos
  • Apta también para tareas de limpieza en comercio minorista, en comedores u oficinas
  • Para el uso en hostelería, comercio y concesionarios de vehículos
  • Tiendas
  • Para limpiar en el sector de la sanidad, el transporte y la industria
  • Industria
  • Sector del automóvil
