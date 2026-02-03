Fregadora-aspiradora BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Equipado de serie con una batería de iones de litio (80 Ah) que no requiere mantenimiento y con un cargador rápido: la fregadora-aspiradora compacta BD 50/50 C Bp Pack con depósitos de 50 l.
El diseño compacto con los dos depósitos de 50 litros para agua limpia y sucia y el ancho de trabajo de 51 centímetros de nuestra fregadora-aspiradora maniobrable BD 50/55 C Classic Bp Pack garantiza una visibilidad perfecta de la superficie que se va a limpiar. Además, el cabezal de cepillos circulares funciona de forma tan silenciosa que este equipo de limpieza de suelos también puede utilizarse en zonas sensibles al ruido. La tobera y el cabezal de cepillos, que puede levantarse para facilitar el transporte, están fabricados en fundición a presión de aluminio y se manejan manualmente. El concepto de manejo intuitivo prescinde de los programas de limpieza complejos y los largos tiempos de aprendizaje para el usuario. De manera que, por ejemplo, el arranque y la parada del motor de cepillos y de la turbina de aspiración se controlan fácilmente mediante una palanca de mando central. Una potente batería de iones de litio con una capacidad de 80 Ah y un cargador rápido vienen de serie. De este modo, se pueden realizar sin problemas cargas rápidas e intermedias si es necesario.
Características y ventajas
Baterías de iones de litio de larga vida útil
- Largos tiempos de funcionamiento y alta productividad gracias a las cargas rápidas e intermedias.
- Sistema de batería sin mantenimiento y sin recarga de agua.
Diseño compacto y robusto
- Equipo muy manejable y fácil de maniobrar con una buena visión de conjunto.
- Reduce el riesgo de dañar el equipo o la instalación.
Cabezal de cepillos y tobera fabricados en aluminio de larga vida útil
- Concepto de equipo robusto para aplicaciones de trabajos duros con baja cuota de fallo.
- Desarrollado también para aplicaciones en condiciones adversas.
Concepto de manejo especialmente sencillo
- Todas las funciones del equipo se manejan con interruptores, pulsadores y botones giratorios.
- Concepto sencillo con símbolos autoexplicativos y panel de control claro.
- Conocimiento del funcionamiento de la máquina en muy poco tiempo.
Cómodo sistema de cuatro ruedas
- Ideal para períodos de trabajo largos y sin fatiga.
- Aumenta claramente la comodidad de uso reduciendo el esfuerzo necesario.
Bastidor estándar resistente
- Reduce los gastos de mantenimiento y los costes.
- Mejora la fiabilidad.
Diseño exclusivo del sistema de aspiración
- Aumenta la facilidad de uso.
- Reduce la emisión de ruidos durante el funcionamiento.
Depósito de agua sucia independiente
- Limpieza especialmente sencilla.
- Mayor higiene.
Tapón de agua limpia con dosificación del detergente
- Para dosificar el detergente con comodidad y precisión.
- Reduce el consumo de detergente y los costes.
Práctica Home-Base
- Para transportar accesorios diversos.
- Los utensilios para la limpieza manual están siempre al alcance de la mano.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Avance mediante rotación de los cepillos
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|510
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|850
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|50 / 50
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|máx. 2040
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|1200
|Tipo de baterías
|Li-Ion
|Batería (V/Ah)
|24 / 90
|Capacidad de las baterías (h)
|2,5
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos. (kg)
|23
|Ancho de giro del pasillo (mm)
|1240
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 2,3
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|66
|Peso sin accesorios (kg)
|53
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Incluido en el equipamiento de serie
- Cepillo circular: 1 Unidad(es)
- Batería
- Batería y cargador incluidos
- tobera, forma de V
Equipamiento
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
- Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares
- Interruptor selector de servicio Easy Operation
Campos de aplicación
- Se recomienda especialmente para trabajos de limpieza de edificios y hostelería
- Ideal para trabajos en áreas sensibles a los ruidos y también para trabajos nocturnos
- Apta también para tareas de limpieza en comercio minorista, en comedores u oficinas
- Para el uso en hostelería, comercio y concesionarios de vehículos
- Tiendas
- Para limpiar en el sector de la sanidad, el transporte y la industria
- Industria
- Sector del automóvil