El diseño compacto con los dos depósitos de 50 litros para agua limpia y sucia y el ancho de trabajo de 51 centímetros de nuestra fregadora-aspiradora maniobrable BD 50/55 C Classic Bp Pack garantiza una visibilidad perfecta de la superficie que se va a limpiar. Además, el cabezal de cepillos circulares funciona de forma tan silenciosa que este equipo de limpieza de suelos también puede utilizarse en zonas sensibles al ruido. La tobera y el cabezal de cepillos, que puede levantarse para facilitar el transporte, están fabricados en fundición a presión de aluminio y se manejan manualmente. El concepto de manejo intuitivo prescinde de los programas de limpieza complejos y los largos tiempos de aprendizaje para el usuario. De manera que, por ejemplo, el arranque y la parada del motor de cepillos y de la turbina de aspiración se controlan fácilmente mediante una palanca de mando central. Una potente batería de iones de litio con una capacidad de 80 Ah y un cargador rápido vienen de serie. De este modo, se pueden realizar sin problemas cargas rápidas e intermedias si es necesario.