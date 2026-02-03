Fregadora-aspiradora BD 50/55 W Classic Bp
Con 2 depósitos de 55 l y un ancho de trabajo de 51 cm, nuestra fregadora-aspiradora con acompañante a batería BD 50/55 W Classic Bp presenta un rendimiento en superficie de 2000 m² por hora. Los Kits de Baterías NO están incluídos y deben pedirse aparte.
Nuestra fregadora-aspiradora con acompañante a batería BD 50/55 W Classic Bp convence por sus componentes robustos y de larga vida útil, como el cabezal de cepillos circulares y la tobera (850 mm) de aluminio de alta calidad. La presión de apriete de cepillos de 27 kg, los depósitos de 55 litros y el ancho de trabajo de 51 cm ofrecen resultados de primera clase de hasta 2000 m² por hora en la limpieza de mantenimiento, por ejemplo en edificios públicos, en el comercio minorista, en el ámbito sanitario o en la industria. Su diseño sumamente compacto, el cómodo sistema de cuatro ruedas y el apoyo mediante la tracción integrada ofrecen asimismo una magnífica visión de las superficies que se van a limpiar, una excelente maniobrabilidad y períodos de trabajo largos y sin fatiga. Por esta razón, especialmente las empresas profesionales de limpieza de edificios, en los trabajos de limpieza diarios, valoran la versatilidad y facilidad de uso de BD 50/55 W Classic Bp.
Características y ventajas
Cabezal de cepillos de aluminio elevablePara un rendimiento de limpieza excelente. Diseño muy resistente. Material de alta calidad para una larga vida útil.
Sistema de cuatro ruedas y tracción a dos ruedasMuy fácil de transportar. Aumenta claramente la comodidad de uso reduciendo el esfuerzo necesario. Ideal para períodos de trabajo largos y sin fatiga.
Manejo autoexplicativoArranque sencillo. Reduce la necesidad de formación y las fases de aprendizaje. Prácticamente excluye la posibilidad de manejo erróneo gracias su concepto autoexplicativo.
Tobera curva de serie
- Secado rápido gracias a la reducción de restos de agua sobre las superficies limpias.
- Reduce el riesgo de resbalones en las superficies recién limpias.
- Aumenta la potencia de aspiración y la seguridad.
Diseño ergonómico
- Para usuarios de diferentes estaturas.
- Aumenta el confort de funcionamiento.
- Proporciona una mayor productividad en las tareas de limpieza.
Bastidor estándar resistente
- La elevada calidad evita deformaciones.
- Mejora la fiabilidad.
- Reduce los gastos de mantenimiento y los costes.
Diseño exclusivo del sistema de aspiración
- Facilidad para realizar los trabajos de mantenimiento.
- Reduce la emisión de ruidos durante el funcionamiento.
- Aumenta la facilidad de uso.
Depósito de agua sucia independiente
- Limpieza especialmente sencilla.
- Mayor higiene.
Tapón de agua limpia con dosificación del detergente
- Para dosificar el detergente con comodidad y precisión.
- Reduce el consumo de detergente y los costes.
Práctica Home-Base
- Para transportar accesorios diversos.
- Los utensilios para la limpieza manual están siempre al alcance de la mano.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Motor de propulsión
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|850
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|55 / 55
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|máx. 2550
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|1530
|Batería (V)
|24
|Velocidad de marcha (km/h)
|máx. 6
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos. (kg)
|27
|Ancho de giro del pasillo (mm)
|1400
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 2,6
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|65,2
|Peso total permitido (kg)
|240
|Peso sin accesorios (kg)
|103
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Incluido en el equipamiento de serie
- Cepillo circular: 1 Unidad(es)
- Tobera robusta de fundición de aluminio
Equipamiento
- Potente tracción
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Tipo de labios de aspiración: Linatex®
- Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
- Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares
Campos de aplicación
- Ideal para empresas profesionales de limpieza de edificios para el uso en oficinas y edificios públicos
- Para el uso en hostelería, comercio y concesionarios de vehículos
- Para la limpieza en el ámbito sanitario, el sector del transporte y en la industria