Nuestra fregadora-aspiradora con acompañante a batería BD 50/55 W Classic Bp convence por sus componentes robustos y de larga vida útil, como el cabezal de cepillos circulares y la tobera (850 mm) de aluminio de alta calidad. La presión de apriete de cepillos de 27 kg, los depósitos de 55 litros y el ancho de trabajo de 51 cm ofrecen resultados de primera clase de hasta 2000 m² por hora en la limpieza de mantenimiento, por ejemplo en edificios públicos, en el comercio minorista, en el ámbito sanitario o en la industria. Su diseño sumamente compacto, el cómodo sistema de cuatro ruedas y el apoyo mediante la tracción integrada ofrecen asimismo una magnífica visión de las superficies que se van a limpiar, una excelente maniobrabilidad y períodos de trabajo largos y sin fatiga. Por esta razón, especialmente las empresas profesionales de limpieza de edificios, en los trabajos de limpieza diarios, valoran la versatilidad y facilidad de uso de BD 50/55 W Classic Bp.