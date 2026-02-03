Fregadora-aspiradora BD 50/55 W Classic Bp

Con 2 depósitos de 55 l y un ancho de trabajo de 51 cm, nuestra fregadora-aspiradora con acompañante a batería BD 50/55 W Classic Bp presenta un rendimiento en superficie de 2000 m² por hora. Los Kits de Baterías NO están incluídos y deben pedirse aparte.

Nuestra fregadora-aspiradora con acompañante a batería BD 50/55 W Classic Bp convence por sus componentes robustos y de larga vida útil, como el cabezal de cepillos circulares y la tobera (850 mm) de aluminio de alta calidad. La presión de apriete de cepillos de 27 kg, los depósitos de 55 litros y el ancho de trabajo de 51 cm ofrecen resultados de primera clase de hasta 2000 m² por hora en la limpieza de mantenimiento, por ejemplo en edificios públicos, en el comercio minorista, en el ámbito sanitario o en la industria. Su diseño sumamente compacto, el cómodo sistema de cuatro ruedas y el apoyo mediante la tracción integrada ofrecen asimismo una magnífica visión de las superficies que se van a limpiar, una excelente maniobrabilidad y períodos de trabajo largos y sin fatiga. Por esta razón, especialmente las empresas profesionales de limpieza de edificios, en los trabajos de limpieza diarios, valoran la versatilidad y facilidad de uso de BD 50/55 W Classic Bp.

Características y ventajas
Fregadora-aspiradora BD 50/55 W Classic Bp: Cabezal de cepillos de aluminio elevable
Cabezal de cepillos de aluminio elevable
Para un rendimiento de limpieza excelente. Diseño muy resistente. Material de alta calidad para una larga vida útil.
Fregadora-aspiradora BD 50/55 W Classic Bp: Sistema de cuatro ruedas y tracción a dos ruedas
Sistema de cuatro ruedas y tracción a dos ruedas
Muy fácil de transportar. Aumenta claramente la comodidad de uso reduciendo el esfuerzo necesario. Ideal para períodos de trabajo largos y sin fatiga.
Fregadora-aspiradora BD 50/55 W Classic Bp: Manejo autoexplicativo
Manejo autoexplicativo
Arranque sencillo. Reduce la necesidad de formación y las fases de aprendizaje. Prácticamente excluye la posibilidad de manejo erróneo gracias su concepto autoexplicativo.
Tobera curva de serie
  • Secado rápido gracias a la reducción de restos de agua sobre las superficies limpias.
  • Reduce el riesgo de resbalones en las superficies recién limpias.
  • Aumenta la potencia de aspiración y la seguridad.
Diseño ergonómico
  • Para usuarios de diferentes estaturas.
  • Aumenta el confort de funcionamiento.
  • Proporciona una mayor productividad en las tareas de limpieza.
Bastidor estándar resistente
  • La elevada calidad evita deformaciones.
  • Mejora la fiabilidad.
  • Reduce los gastos de mantenimiento y los costes.
Diseño exclusivo del sistema de aspiración
  • Facilidad para realizar los trabajos de mantenimiento.
  • Reduce la emisión de ruidos durante el funcionamiento.
  • Aumenta la facilidad de uso.
Depósito de agua sucia independiente
  • Limpieza especialmente sencilla.
  • Mayor higiene.
Tapón de agua limpia con dosificación del detergente
  • Para dosificar el detergente con comodidad y precisión.
  • Reduce el consumo de detergente y los costes.
Práctica Home-Base
  • Para transportar accesorios diversos.
  • Los utensilios para la limpieza manual están siempre al alcance de la mano.
Especificaciones

Características técnicas

Tipo de accionamiento Batería
Tracción Motor de propulsión
Ancho útil al aspirar. (mm) 850
Depósito de agua limpia/sucia (l) 55 / 55
Rendimiento en superficie teórico (m²/h) máx. 2550
Rendimiento en superficie práctico (m²/h) 1530
Batería (V) 24
Velocidad de marcha (km/h) máx. 6
Velocidad de rotación de cepillos. (rpm) 180
Presión de apriete de cepillos. (kg) 27
Ancho de giro del pasillo (mm) 1400
Consumo de agua (l/min) máx. 2,6
Nivel de presión acústica (dB/A) 65,2
Peso total permitido (kg) 240
Peso sin accesorios (kg) 103
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1328 x 610 x 1073

Incluido en el equipamiento de serie

  • Cepillo circular: 1 Unidad(es)
  • Tobera robusta de fundición de aluminio

Equipamiento

  • Potente tracción
  • Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
  • Tipo de labios de aspiración: Linatex®
  • Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
  • Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares
Fregadora-aspiradora BD 50/55 W Classic Bp
Videos
Campos de aplicación
  • Ideal para empresas profesionales de limpieza de edificios para el uso en oficinas y edificios públicos
  • Para el uso en hostelería, comercio y concesionarios de vehículos
  • Para la limpieza en el ámbito sanitario, el sector del transporte y en la industria
Accesorios
Detergentes