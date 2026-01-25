La compacta BD 50/60 C Ep Classic consigue unos resultados de limpieza máximos con un equipamiento mínimo. Sus ajustes y funciones más importantes se han reducido a lo esencial, lo cual permite una aplicación eficaz. Gracias al sistema Easy Operation, se puede manejar muy fácilmente. Y gracias a sus reducidas dimensiones, es extraordinariamente maniobrable y ofrece al usuario una visión excelente de la superficie que se debe limpiar. Además, la fregadora-aspiradora alimentada por red con tecnología de cepillos circulares de esponja es especialmente rentable en la adquisición. La BD 50/60 C Ep Classic es idónea tanto para necesidades ocasionales como para el uso continuo.