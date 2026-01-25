Fregadora-aspiradora BD 50/60 C Classic Ep
El modelo básico ideal: la fregadora-aspiradora manual alimentada por red BD 50/60 C Ep Classic, con tecnología de cepillos circulares de esponja y depósito de 60 l para un rendimiento de superficie de hasta 2000 m²/h.
La compacta BD 50/60 C Ep Classic consigue unos resultados de limpieza máximos con un equipamiento mínimo. Sus ajustes y funciones más importantes se han reducido a lo esencial, lo cual permite una aplicación eficaz. Gracias al sistema Easy Operation, se puede manejar muy fácilmente. Y gracias a sus reducidas dimensiones, es extraordinariamente maniobrable y ofrece al usuario una visión excelente de la superficie que se debe limpiar. Además, la fregadora-aspiradora alimentada por red con tecnología de cepillos circulares de esponja es especialmente rentable en la adquisición. La BD 50/60 C Ep Classic es idónea tanto para necesidades ocasionales como para el uso continuo.
Características y ventajas
Modelo básico económico
Gran volumen del depósito con unas dimensiones compactas
Gran ancho útil
Con alimentación de red (230 V, 50 Hz)
Sistema de estación base
Panel Easy Operation
Asignación sencilla de las funciones a través de los elementos de control en amarillo
Elementos de control robustos y duraderos
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|Alimentación de red
|Tracción
|Avance mediante rotación de los cepillos
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|510
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|900
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|60 / 60
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|2040
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|1020
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 2,3
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|67
|Tensión (V)
|230
|Frecuencia (Hz)
|50
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 1100
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|52
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Incluido en el equipamiento de serie
- Cepillo circular: 1 Unidad(es)
- Ruedas de transporte.
- tobera, forma de V
Equipamiento
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Alimentación de red