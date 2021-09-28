ROBUSTA. PRÁCTICA. INTUITIVA. Y MUY FIABLE
¡La fregadora de suelos compacta que todo el mundo estaba esperando! Perfecta para fregar cualquier superficie incluso en espacios reducidos.
Nuestra BD 50/55 es la nueva fregadora de suelos a batería de Kärcher. Con un rendimiento por superficie de 2.550 m2 / h, la BD 50/55 W garantiza el mejor resultado de limpieza de su gama. Gracias al panel de control intuitivo y fácil de usar, es adecuada incluso para el operario más inexperto.
Compacta, de diseño ergonómico con motor de tracción propio para un trabajo mas rápido y confortable. Y esto son sólo algunas de sus ventajas. ¡Descúbrala!
Nuestra nueva BD 50/55: Fiable, fácil de usar y con una eficiencia de rendimiento en la cima de su categoría.
Las principales ventajas de nuestra fregadora de suelos BD 50/55
Descubra las características de la fregadora de suelos BD 50/55 W Classic Bp
NUEVO PATÍN DE SECADO QUE LA CONVIERTEN EN LA MEJOR FREGADORA DENTRO DE SU GAMA
Aspiración óptima gracias al nuevo patín de secado más robusto en una sola pieza de aluminio, de fácil instalación.
El aluminio garantiza una máxima resistencia y al mismo tiempo amortigua los posibles daños. Los labios Linotex® garantizan la máxima resistencia y una aspiración de 180°. No requiere ajustes. Su mayor peso, calidad de los labios y optimización de caudal de aire aportan una excelente calidad de secado.
CABEZAL DE FREGADO ALUMINIO ULTRAPLANO DE 100 mm
Queremos destacar el cabezal de aluminio inyectado extremadamente resistente de nuestra fregadora de suelos BD 50/55. Resulta ideal para la limpieza en espacios de difícil acceso, como debajo de estantes.
Muy resistente a daños por colisión, gracias a la función de parachoques.
Con cabezal elevable para facilitar el transporte.
¿El resultado? Máxima robustez y mayor presión de apriete para un fregado más intensivo.
Descubra todos los beneficios de nuestra fregadora de suelos BD 50/55
Descubra todas las cualidades y beneficios de la nueva fregadora de suelos profesional BD 50/55, cómo funciona y cómo utilizarla mejor en este vídeo.
MANIOBRABILIDAD
Panel de funcionamiento: pocos interruptores y comandos muy sencillos que se entienden por sí solos.
Código de colores, todas las piezas que debe tocar el operario son de color amarillo, las dedicadas a los trabajadores de mantenimiento en gris claro.
ROBUSTEZ Y FIABILIDAD
Las piezas más expuestas a golpes y colisiones están fabricadas en aluminio fundido a presión para garantizar la máxima durabilidad y fiabilidad.
INTUITIVA Y FUNCIONAL
Incluso en los espacios más reducidos, como por ejemplo, entre las cajas de un supermercado, o en los pasillos de un hospital, resulta muy fácil moverse o dar la vuelta gracias a la gran agilidad y al pequeño radio de giro de la familia de fregadoras Classic.
PARA CADA NECESIDAD, EN TODAS PARTES
La nueva fregadora-aspiradora de suelos autopropulsada BD 50/55 es adecuada para cualquier aplicación de limpieza y uso. Descubra dónde puede utilizar la nueva BD 50/55 de Kärcher.
EMPRESAS DE SERVICIOS
SUPERMERCADOS, TIENDAS, CENTROS COMERCIALES
HOSPITALES, RESIDENCIAS, COLEGIOS, GIMNASIOS
HOTELES
INDUSTRIA
SERVICIOS PÚBLICOS
LA NUEVA FREGADORA DE SUELOS PROFESIONAL BD 50/55 W Classic Bp
La BD 50/55 W Classic Bp es la nueva fregadora de suelos a batería. Con un rendimiento de superficie de 2550 m² / h, la BD 50/55 W garantiza el mejor resultado de su segmento. Gracias al panel de control intuitivo y fácil de usar, resulta adecuada incluso para los operarios más inexpertos.
Fiable, fácil de usar y con una eficiencia de rendimiento en la cima de su categoría.
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- Invitación al evento de lanzamiento del BD 50/55
- Webinar
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- Demostraciones de producto y consejos
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