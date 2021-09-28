ROBUSTA. PRÁCTICA. INTUITIVA. Y MUY FIABLE

Nuestra BD 50/55 es la nueva fregadora de suelos a batería de Kärcher. Con un rendimiento por superficie de 2.550 m2 / h, la BD 50/55 W garantiza el mejor resultado de limpieza de su gama. Gracias al panel de control intuitivo y fácil de usar, es adecuada incluso para el operario más inexperto.

Compacta, de diseño ergonómico con motor de tracción propio para un trabajo mas rápido y confortable. Y esto son sólo algunas de sus ventajas. ¡Descúbrala!

Nuestra nueva BD 50/55: Fiable, fácil de usar y con una eficiencia de rendimiento en la cima de su categoría.