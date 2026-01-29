Con funcionamiento por baterías, sin cables ni tropiezos, nuestra fregadora-aspiradora BD 30/4 C Bp Pack extremadamente compacta convence en pequeñas superficies de hasta 300 m². Ya sea de piedra natural o artificial, resina de epoxi, linóleo o PVC: el equipo limpia y aspira de forma claramente más rápida y profunda que a mano y, si es necesario, también hacia atrás; además, gracias al patín trasero de aspiración perimetral es también eficaz en todas las otras maniobras. El concepto de funcionamiento bien pensado y especialmente sencillo con elementos de control codificados con colores se manifiesta también en el cambio simple y rápido de la batería de iones de litio potente y recargable. El reducido peso del equipo de tan solo unos 20 kg permite su uso en distintas plantas, incluso sin ascensor.