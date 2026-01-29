Fregadora-aspiradora BD 30/4 C Bp Pack Li
Flexible en su aplicación, ultracompacta en la forma, solo 20 kg de peso: la fregadora-aspiradora BD 30/4 C Bp Pack, con funcionamiento por baterías, para una rápida limpieza de superficie de hasta 300 m².
Con funcionamiento por baterías, sin cables ni tropiezos, nuestra fregadora-aspiradora BD 30/4 C Bp Pack extremadamente compacta convence en pequeñas superficies de hasta 300 m². Ya sea de piedra natural o artificial, resina de epoxi, linóleo o PVC: el equipo limpia y aspira de forma claramente más rápida y profunda que a mano y, si es necesario, también hacia atrás; además, gracias al patín trasero de aspiración perimetral es también eficaz en todas las otras maniobras. El concepto de funcionamiento bien pensado y especialmente sencillo con elementos de control codificados con colores se manifiesta también en el cambio simple y rápido de la batería de iones de litio potente y recargable. El reducido peso del equipo de tan solo unos 20 kg permite su uso en distintas plantas, incluso sin ascensor.
Características y ventajas
Una potente batería de iones de litio incluidaCompletamente sin mantenimiento para una vida útil muy superior en comparación con las baterías convencionales. Posibilidad de una carga parcial o recarga sin problemas.
Dimensiones reducidasPoca necesidad de espacio para almacenar. Transportable incluso en turismos normales.
Patín trasero de aspiración basculanteAspiración fiable del agua incluso en curvas estrechas. En caso de necesidad, también se puede aspirar hacia atrás. Incluye labios de aspiración de poliuretano blandos y resistentes al aceite.
Un cargador pequeño y externo incluido
- Fácil de almacenar.
- Se puede usar cualquier enchufe.
- Permite tiempos de carga cortos.
Componentes y materiales de alta calidad asegurada
- Cierre y chasis de aluminio de alta calidad.
- Calidad robusta y de larga vida útil.
Modo eco!efficiency rentable
- Contribuye al ahorro de agua y prolonga el tiempo de marcha de la batería.
- Ahorra costes gracias a los intervalos de limpieza más largos y al reducido consumo de detergente.
- Reduce la emisión de ruidos durante el funcionamiento.
Extremadamente compacta, ágil y maniobrable
- Limpieza eficaz de superficies pequeñas y muy ocupadas.
- El asa regulable permite alejarse de las paredes en un ángulo de 90º.
Peso reducido del equipo (20 kg)
- Facilita el transporte.
- En caso de utilizarla en diferentes plantas, no es necesario ningún ascensor.
- Incluso una persona la puede guardar en un turismo sin problemas.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Avance mediante rotación de los cepillos
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|280
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|325
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|4 / 4
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|900
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|600
|Batería (V/Ah)
|36,5 / 5,2
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 1
|Tiempo de carga de la batería (h)
|3
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|150
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg)
|20 / 10
|Consumo de agua (l/min)
|1
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|máx. 70
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 240
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|19,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|555 x 375 x 1050
Incluido en el equipamiento de serie
- Cepillo circular: 1 Unidad(es)
- Batería
- Cargador
- Ruedas de transporte.
- Tobera curva
Equipamiento
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.