Fregadora-aspiradora BR 30/4 C Bp Pack 36/75
Nuestra fregadora-aspiradora a batería BR 30/4 C Bp Pack pesa sólo 14 kg y es muy compacta, lo que garantiza suelos secos y antideslizantes inmediatamente después de la limpieza.
Limpieza como a mano, pero mucho mejor: gracias a su forma compacta, su peso muy reducido de 14 kg y su batería de iones de litio de larga vida útil con una autonomía de unos 30 minutos, nuestra fregadora-aspiradora a batería BR 30/4 C Bp Pack es una alternativa real a la limpieza manual de superficies duras de hasta 200 m².La presión de apriete 10 veces superior a la de una fregona convencional y una velocidad del rodillo de unas 1500 revoluciones también garantizan unos resultados de limpieza notablemente mejores. Se puede aspirar tanto hacia delante como hacia atrás. En caso de suciedad especialmente persistente, es posible elevar también las toberas para prolongar el tiempo de actuación de la solución limpiadora. Deja a su paso suelos impecables y, lo que es más importante, también secos y, por tanto, antideslizantes.Este equipo sin cables de gran movilidad es ideal para la limpieza de suelos en pequeñas tiendas, restaurantes, gasolineras, supermercados, áreas sanitarias, cocinas o como complemento de fregadoras-aspiradoras de mayor tamaño ya existentes.secos y antideslizantes. El equipo, muy móvil y sin cables, es ideal para limpiar suelos en pequeñas tiendas, restaurantes, gasolineras, supermercados, zonas sanitarias, cocinas o también en combinación con fregadoras-aspiradoras de mayor tamaño.
Características y ventajas
Cepillos cilíndricos con una elevada velocidad de giro
- Para una presión de apriete 10 veces mayor que en la limpieza manual.
- El cepillo cilíndrico permite asimismo limpiar superficies rugosas o juntas.
- El rodillo proporciona un empuje automático para que no sea necesario empujar el equipo.
Secado inmediato
- Los labios de aspiración blandos recogen el agua y secan el suelo trabajando tanto hacia delante como hacia atrás.
- Para la limpieza intensiva, la aspiración puede desconectarse mediante el pedal.
Especificaciones
Características técnicas
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 36 V
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Avance mediante rotación de los cepillos
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|300
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|300
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|4 / 4
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|200
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|150
|Tipo de batería
|Batería extraíble de Li-Ion
|Tensión (V)
|36
|Capacidad (Ah)
|7,5
|Cantidad de baterías necesarias (Unidad(es))
|1
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|máx. 35
|Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga rápida 80 % / 100 % (min)
|58 / 81
|Intensidad de salida (A)
|6
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|1270
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²)
|100
|Consumo de agua (l/min)
|0,3
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|máx. 72,4
|Capacidad de absorción (W)
|550
|Color
|antracita
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|365 x 345 x 1162
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador incluidos en el equipo
- Ruedas de transporte.
- Cepillo cilíndrico: 1 Unidad(es)
- 2 toberas rectas: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.