Fregadora-aspiradora BR 30/4 C Ep Adv
La fregadora-aspiradora BR 30/4 C, muy compacta y ligera con solo 12 kg de peso, es una innovadora y potente alternativa a la limpieza manual de superficies duras entre 20 y 200 m². El suelo queda seco inmediatamente después de la limpieza, por lo que puede pisarse sin riesgo de resbalones. Ideal para limpiar pequeños comercios, restaurantes, gasolineras, supermercados, instalaciones sanitarias, hoteles en la zona de bar o también como complemento a fregadoras-aspiradoras existentes. Con aspiración manual para alcanzar las esquinas menos accesibles. Con cepillo de microfibra especial para la limpieza de baldosas de gres cerámico.
Dada su forma, este equipo es tan fácil de manejar como un aspirador de cepillos. En lugar del fregado convencional, este equipo tiene la ventaja de ofrecer una presión de contacto 10 veces mayor y, por lo tanto, un rendimiento de limpieza considerablemente superior. Y todo ello con una velocidad del cilindro de unas 1500 vueltas por minuto. Puede aspirar marcha adelante y atrás. En caso de suciedad muy incrustada, también se pueden levantar los patines traseros de aspiración. De este modo se consigue un tiempo de actuación más prolongado del grupo de limpieza.
Características y ventajas
Cepillos cilíndricos con una elevada velocidad de giroPara una presión de apriete 10 veces mayor que en la limpieza manual. El cepillo cilíndrico permite asimismo limpiar superficies rugosas o juntas. El rodillo proporciona un empuje automático para que no sea necesario empujar el equipo.
Secado inmediatoLos labios de aspiración blandos recogen el agua y secan el suelo trabajando tanto hacia delante como hacia atrás. Para la limpieza intensiva, la aspiración puede desconectarse mediante el pedal.
Depósitos extraíbles
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|Alimentación de red
|Tracción
|Avance mediante rotación de los cepillos
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|300
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|300
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|4 / 4
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|200
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|130
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|1450
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²)
|100
|Consumo de agua (l/min)
|0,3
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|máx. 72
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Capacidad de absorción (W)
|820
|Color
|antracita
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|495 x 340 x 1145
Incluido en el equipamiento de serie
- Cepillo cilíndrico: 1 Unidad(es)
- 2 rodillos de microfibra color de amarillo.: 1 Unidad(es)
- Ruedas de transporte.
- 2 toberas rectas: 1 Unidad(es)
- Evacuación manual
Equipamiento
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Alimentación de red