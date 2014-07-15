Fregadora-aspiradora BR 40/10 C Ep Adv
BR 40/10 C: el equipo más económico de su gama. Este equipo compacto y potente dispone de un ancho útil de 400 mm y un depósito con capacidad de 10 l. La variante Advance incluye ruedas de transporte adicionales y ajuste continuo de presión de apriete de los cepillos.
Se trata de una fregadora-aspiradora compacta de uso flexible. Permite fregar y aspirar en ambas direcciones y de forma silenciosa. Incluye un asa de empuje plegable y depósitos desmontables, que se pueden transportar fácilmente gracias a su asa con dispositivo de fijación. Los cepillos y los labios de aspiración se cambian sin herramientas en cuestión de segundos.
Características y ventajas
Potente y rápida
- Dos cepillos cilíndricos con una gran velocidad de giro y una elevada presión de apriete.
- Los dos labios de aspiración recogen el agua tanto hacia adelante como hacia atrás.
- El suelo se puede pisar de nuevo inmediatamente.
Reducida altura para la limpieza por debajo de los muebles
- La limpieza por debajo de los muebles no supone ningún problema.
- El asa de empuje puede orientarse en ambos sentidos.
- Con objetos muy bajos, también puede extraerse el depósito.
Mantenimiento sencillo
- Los labios de aspiración y los cepillos se pueden cambiar fácilmente y sin necesidad de herramientas.
- El tubo distribuidor de agua se puede desmontar fácilmente y limpiar, según las necesidades.
- Todos los componentes eléctricos son de acceso fácil y rápido.
Asa ergonómica
- Para brindar un mayor confort de funcionamiento.
- Con control integrado para el caudal de agua y el cepillo.
- Perfecta para transportar y guardar el equipo.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|Alimentación de red
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|400
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|400
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|10 / 10
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|400
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|300
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|1100
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg)
|100 - 200 / 20 - 30
|Consumo de agua (l/min)
|1
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|máx. 75
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 2300
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|35,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|520 x 470 x 1150
Incluido en el equipamiento de serie
- Cepillo cilíndrico: 2 Unidad(es)
- Ruedas de transporte.
- 2 toberas rectas: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Alimentación de red
- Presión de apriete variable