Fregadora-aspiradora B 110 R Bc+D75
Ideal para superficies con ángulos: nuestra fregadora-aspiradora con conductor sentado B 110 R. Con cabezal de cepillos circulares con 75 centímetros de ancho útil, cargador integrado y 110 litros de capacidad del depósito. Los Kits de Baterías NO están incluídos y deben pedirse aparte.
Gracias a su cargador integrado, la fregadora-aspiradora con conductor sentado a batería B 110 R se puede cargar sin problemas en diferentes ubicaciones con acceso a fuentes de corriente externas. Con 2 cepillos circulares, 75 centímetros de ancho útil y su diseño especialmente esbelto y compacto, este equipo maniobrable y ágil es especialmente adecuado para limpiar también superficies con muchos ángulos. Se puede manejar fácilmente con el interruptor EASY Operation, los elementos de control codificados por colores y la pantalla a color para efectuar todos los ajustes importantes en 30 idiomas. Todo esto se complementa con el innovador sistema de llaves KIK, que evita además en gran medida los errores de manejo. El depósito de agua limpia de 110 litros se llena en poco tiempo con la función Auto Fill, mientras que la dosificación del agua en función de la velocidad permite mantener un consumo reducido en todo momento. El usuario también se beneficia del cómodo asiento con altura regulable y de la luz de marcha diurna, que aumentan la seguridad pasiva.
Características y ventajas
Asiento de altura ajustablePosición de asiento perfecta independientemente de la altura del usuario. Excelente comodidad del asiento durante la marcha. Permite intervalos de trabajo más largos y sin fatiga.
Dosificación del agua en función de la velocidadReduce el suministro de agua en curvas o al circular lentamente. La función de ahorro de agua aumenta el rendimiento en superficie. Secado más rápido del suelo y menor riesgo de agua residual en las curvas.
Innovador sistema KIKLlaves codificadas por colores para diferentes permisos y evitar errores de manejo. Los modos de limpieza y otras funciones se pueden ajustar previamente para cada usuario. Adaptación óptima a las tareas individuales de cada usuario.
Tobera robusta de fundición de aluminio
- Con labios de aspiración Linatex® resistentes y de larga vida útil para unos resultados de aspiración óptimos.
- Cambio rápido y sencillo de los labios de aspiración.
- Desaparece en caso de contacto con la pared para evitar posibles daños.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Motor de propulsión
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|750
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|950
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|110 / 110
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|4500
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|3150
|Batería (V)
|24
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 4
|Tensión (conexión de red del cargador) (V)
|100 - 230
|Frecuencia (conexión de red del cargador) (Hz)
|50 - 60
|Capacidad ascensional (%)
|10
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²)
|40
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 5,7
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|59
|Capacidad de absorción (W)
|hasta 2350
|Peso total permitido (kg)
|650
|Actualizaciones de software disponibles hasta
|2032-01-01
|Peso sin accesorios (kg)
|248
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Incluido en el equipamiento de serie
- Cargador para montaje a bordo
- Tobera curva
Equipamiento
- Auto-Fill
- Potente tracción
- Detención automática de agua
- Freno de estacionamiento
- Válvula magnética
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Asiento de altura ajustable
- Indicador de nivel de agua limpia: Por presión del agua
- Luz diurna de marcha de serie
- Robusta protección contra impactos frontales
- Con dosificación del agua en función de la velocidad
- Actualizaciones del software y posibilidad de determinación de daños a distancia a través de la gestión de flotas de Kärcher
- Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) con más de 30 idiomas de usuario y derechos de manejo individuales
- Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares
- Interruptor flotador eléctrico y mecánico
- Interruptor selector de servicio Easy Operation
Videos
Campos de aplicación
- Ideal para utilizar en supermercados, centros comerciales y hospitales
- Adecuado también para la limpieza de centros de producción y almacenes