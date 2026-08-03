Gracias a su cargador integrado, la fregadora-aspiradora con conductor sentado a batería B 110 R se puede cargar sin problemas en diferentes ubicaciones con acceso a fuentes de corriente externas. Con 2 cepillos circulares, 75 centímetros de ancho útil y su diseño especialmente esbelto y compacto, este equipo maniobrable y ágil es especialmente adecuado para limpiar también superficies con muchos ángulos. Se puede manejar fácilmente con el interruptor EASY Operation, los elementos de control codificados por colores y la pantalla a color para efectuar todos los ajustes importantes en 30 idiomas. Todo esto se complementa con el innovador sistema de llaves KIK, que evita además en gran medida los errores de manejo. El depósito de agua limpia de 110 litros se llena en poco tiempo con la función Auto Fill, mientras que la dosificación del agua en función de la velocidad permite mantener un consumo reducido en todo momento. El usuario también se beneficia del cómodo asiento con altura regulable y de la luz de marcha diurna, que aumentan la seguridad pasiva.