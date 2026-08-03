Fregadora-aspiradora B 110 R Classic Bp +D75
Potente fregadora-aspiradora con conductor sentado con grandes depósitos de 110 litros, cabezal de cepillos circulares de 75 cm de ancho, sistema de llave KIK y conmutador EASY Operation para un fácil manejo. Los Kits de Baterías NO están incluídos y deben pedirse aparte.
Diseñada para largos intervalos de trabajo en superficies de tamaño medio, nuestra fregadora-aspiradora con conductor sentado B 110 R Classic, especialmente silenciosa y equipada con un gran compartimento para la batería, limpia fácilmente hasta 4500 metros cuadrados por hora. Para ello, cuenta con generosos depósitos de 110 litros para agua limpia y sucia, el modo de ahorro eco!efficiency, una fiable y probada tecnología de cepillos circulares con un ancho de trabajo de 75 centímetros y una tobera de aluminio fundido a presión de alta calidad con la mayor potencia de aspiración del mercado. El sistema inteligente de teclas KIK para la asignación individual de derechos de acceso a las funciones del equipo, la pantalla multilingüe, el ingenioso interruptor EASY Operation y los elementos de control codificados por colores hacen que el manejo sea muy sencillo. Para una mayor comodidad y seguridad en el trabajo, el equipo también cuenta con luces diurnas de gran visibilidad.
Características y ventajas
Tobera robusta de fundición de aluminio
- Con labios de aspiración Linatex® resistentes y de larga vida útil para unos resultados de aspiración óptimos.
- Cambio rápido y sencillo de los labios de aspiración.
- Desaparece en caso de contacto con la pared para evitar posibles daños.
Innovador sistema KIK
- Elevada seguridad contra el manejo erróneo.
- Reducción de los costes de servicio.
- Adaptación óptima a las tareas individuales de limpieza sin sobrecargar al usuario.
Modo ahorro eco!efficiency
- Consumo reducido de energía.
- 40 % más de tiempo de marcha por carga de batería.
- Aún más silenciosa y, por tanto, ideal para zonas sensibles a los ruidos (Daytime Cleaning, hospitales, hoteles, etc.).
Gran display en color
- No es necesario un cargador por separado.
- Manejo cómodo y sencillo.
- Ajustable a diferentes tipos de baterías.
Manejo sencillo
- Manejo sencillo gracias a dispositivos de control claros con codificación por colores.
- Manejo más sencillo y tiempos de instrucción más cortos.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Motor de cepillos
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|750
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|950
|Depósito de agua limpia/sucia ( )
|110 / 110
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|máx. 4500
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|3150
|Batería (V)
|24
|Velocidad de marcha (km/h)
|máx. 6
|Capacidad ascensional (%)
|máx. 10
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos. (kg/g/cm²)
|75 / 40
|Ancho de giro del pasillo (cm)
|175
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 5
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|59
|Peso sin accesorios (kg)
|251
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|1635 x 975 x 1265
Incluido en el equipamiento de serie
- Cepillo circular: 2 Unidad(es)
- Tobera curva
- Tobera robusta de fundición de aluminio
Equipamiento
- Potente tracción
- Detención automática de agua
- Válvula magnética
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Luz diurna de marcha de serie
- Tipo de labios de aspiración: Linatex®
- Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) con más de 30 idiomas de usuario y derechos de manejo individuales
- Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares
- Interruptor selector de servicio Easy Operation
Videos
Campos de aplicación
- Ideal para utilizar en supermercados, centros comerciales y hospitales
- Adecuado también para la limpieza de centros de producción y almacenes