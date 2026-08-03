Fregadora-aspiradora B 110 R Classic Bp +D75

Potente fregadora-aspiradora con conductor sentado con grandes depósitos de 110 litros, cabezal de cepillos circulares de 75 cm de ancho, sistema de llave KIK y conmutador EASY Operation para un fácil manejo. Los Kits de Baterías NO están incluídos y deben pedirse aparte.

Diseñada para largos intervalos de trabajo en superficies de tamaño medio, nuestra fregadora-aspiradora con conductor sentado B 110 R Classic, especialmente silenciosa y equipada con un gran compartimento para la batería, limpia fácilmente hasta 4500 metros cuadrados por hora. Para ello, cuenta con generosos depósitos de 110 litros para agua limpia y sucia, el modo de ahorro eco!efficiency, una fiable y probada tecnología de cepillos circulares con un ancho de trabajo de 75 centímetros y una tobera de aluminio fundido a presión de alta calidad con la mayor potencia de aspiración del mercado. El sistema inteligente de teclas KIK para la asignación individual de derechos de acceso a las funciones del equipo, la pantalla multilingüe, el ingenioso interruptor EASY Operation y los elementos de control codificados por colores hacen que el manejo sea muy sencillo. Para una mayor comodidad y seguridad en el trabajo, el equipo también cuenta con luces diurnas de gran visibilidad.

Características y ventajas
Tobera robusta de fundición de aluminio
  • Con labios de aspiración Linatex® resistentes y de larga vida útil para unos resultados de aspiración óptimos.
  • Cambio rápido y sencillo de los labios de aspiración.
  • Desaparece en caso de contacto con la pared para evitar posibles daños.
Innovador sistema KIK
  • Elevada seguridad contra el manejo erróneo.
  • Reducción de los costes de servicio.
  • Adaptación óptima a las tareas individuales de limpieza sin sobrecargar al usuario.
Modo ahorro eco!efficiency
  • Consumo reducido de energía.
  • 40 % más de tiempo de marcha por carga de batería.
  • Aún más silenciosa y, por tanto, ideal para zonas sensibles a los ruidos (Daytime Cleaning, hospitales, hoteles, etc.).
Gran display en color
  • No es necesario un cargador por separado.
  • Manejo cómodo y sencillo.
  • Ajustable a diferentes tipos de baterías.
Manejo sencillo
  • Manejo sencillo gracias a dispositivos de control claros con codificación por colores.
  • Manejo más sencillo y tiempos de instrucción más cortos.
Especificaciones

Características técnicas

Tipo de accionamiento Batería
Tracción Motor de cepillos
Ancho útil de los cepillos (mm) 750
Ancho útil al aspirar. (mm) 950
Depósito de agua limpia/sucia ( ) 110 / 110
Rendimiento en superficie teórico (m²/h) máx. 4500
Rendimiento en superficie práctico (m²/h) 3150
Batería (V) 24
Velocidad de marcha (km/h) máx. 6
Capacidad ascensional (%) máx. 10
Velocidad de rotación de cepillos. (rpm) 180
Presión de apriete de cepillos. (kg/g/cm²) 75 / 40
Ancho de giro del pasillo (cm) 175
Consumo de agua (l/min) máx. 5
Nivel de presión acústica (dB/A) 59
Peso sin accesorios (kg) 251
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 1635 x 975 x 1265

Incluido en el equipamiento de serie

  • Cepillo circular: 2 Unidad(es)
  • Tobera curva
  • Tobera robusta de fundición de aluminio

Equipamiento

  • Potente tracción
  • Detención automática de agua
  • Válvula magnética
  • Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
  • Luz diurna de marcha de serie
  • Tipo de labios de aspiración: Linatex®
  • Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) con más de 30 idiomas de usuario y derechos de manejo individuales
  • Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares
  • Interruptor selector de servicio Easy Operation
Fregadora-aspiradora B 110 R Classic Bp +D75
Fregadora-aspiradora B 110 R Classic Bp +D75
Videos
Campos de aplicación
  • Ideal para utilizar en supermercados, centros comerciales y hospitales
  • Adecuado también para la limpieza de centros de producción y almacenes
Accesorios
Detergentes